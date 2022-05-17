樓市故事｜居住近23年 廿四孝父母1200萬沽盈翠半島三房 為方便子女返學

現今父母為培育子女，不惜搬遷至心儀校網之屋苑，讓子女可獲最好的教育。中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑表示，分行新近促成青衣盈翠半島6座高層E室成交，實用面積676方呎，屬三房套房間隔，享山景及青衣公園景致。單位今年1月放盤價為1,260萬元，早兩星期前降價至1,220萬元，最終以1,200萬元沽出，實用呎價17,751元，累減幅度約4.8%。他透露，買家為同屋苑租客，見大市轉穩兼樓市回暖，加上按保放寬，隨即出動買樓上車。而原業主則於1999年9月約363.1萬元一手買入單位，已居住近23年，為了方便子女上學才賣樓搬屋，是次轉售帳面獲利836.9萬元，單位期內升值2.3倍。
黃俊傑又稱，隨著疫情回落，社交距離措施放寬，積壓的入市需求陸續釋放，財爺Plan效用亦陸續發揮，帶動中價物業成交，其中盈翠半島本月累錄6宗成交，保持旺勢。
減廿萬 上車客860萬購灝景灣高層兩房
另外，中原地產藍澄灣分行經理趙志賢表示，整體市況暢旺，樓價有止跌回升趨勢，促使買家加快入市。分行剛促成青衣灝景灣8座高層G室成交，實用面積499方呎，兩房間隔，享開揚園景，叫價880萬元，放盤約兩個月，減價20萬元，即獲買家以860萬元承接，折合實用呎價17,234元。趙志賢透露，買家為上車客，見樓市回暖，即趕緊入市，睇樓一個月，鍾情上址內櫳企理，加上高層開揚，議價後迅速入市自用。原業主則於2015年12月以700萬元購入上址，持貨6年多轉售，帳面獲利160萬元，期內升值23%。