樓市故事｜居住近23年 廿四孝父母1200萬沽盈翠半島三房 為方便子女返學

現今父母為培育子女，不惜搬遷至心儀校網之屋苑，讓子女可獲最好的教育。中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃俊傑表示，分行新近促成青衣盈翠半島6座高層E室成交，實用面積676方呎，屬三房套房間隔，享山景及青衣公園景致。單位今年1月放盤價為1,260萬元，早兩星期前降價至1,220萬元，最終以1,200萬元沽出，實用呎價17,751元，累減幅度約4.8%。他透露，買家為同屋苑租客，見大市轉穩兼樓市回暖，加上按保放寬，隨即出動買樓上車。而原業主則於1999年9月約363.1萬元一手買入單位，已居住近23年，為了方便子女上學才賣樓搬屋，是次轉售帳面獲利836.9萬元，單位期內升值2.3倍。

黃俊傑又稱，隨著疫情回落，社交距離措施放寬，積壓的入市需求陸續釋放，財爺Plan效用亦陸續發揮，帶動中價物業成交，其中盈翠半島本月累錄6宗成交，保持旺勢。