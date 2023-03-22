樓市故事｜廿四孝父母睇樓2日 擲622.3萬買新葵芳花園兩房贈愛女

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園新近錄得一宗「廿四孝父母」買樓贈愛女個案。
單位為A座中層07室，實用面積約415方呎，兩房間隔。從相片可見，單位享開揚景觀，基本保養不俗，睡房設有地台，增加儲物量，浴室有窗戶，有助保持乾爽。
原業主曾反價至638萬
許偉業指，原業主於去年開價623萬元放售單位，由於移民關係叫價屬溫和，但業主因工作繁忙，約睇樓未算積極，而業主對自己單位信心十足，故議價空間極少。有見上月屋苑造價回升，更反價至638萬元，其中曾有多組買家出價，惟未達理想水平，業主更表明立場，籲代理讓其他單位「走先」。
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2011年入市 今轉手帳賺1倍
不過踏入3月睇樓量大減，加上多個新盤大幅折讓推出，令業主心理難免增加壓力，放盤態度漸趨積極，日前獲一對年長夫婦洽購，見單位估價約652萬元，覺得是「黃金機會」，故還價615萬元，並為表誠意翌日晚上邀請業主當面傾價，最終以622.3萬元成交，呎價約14,995元。據悉，新買家買樓送贈愛女，達成協議後即急電女兒簽約。
原業主於2011年8月以303萬買入單位，現轉售帳面獲利319.3萬元，單位期內升值約1倍。