樓市故事｜廿四孝父母睇樓2日 擲622.3萬買新葵芳花園兩房贈愛女

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園新近錄得一宗「廿四孝父母」買樓贈愛女個案。

單位為A座中層07室，實用面積約415方呎，兩房間隔。從相片可見，單位享開揚景觀，基本保養不俗，睡房設有地台，增加儲物量，浴室有窗戶，有助保持乾爽。

原業主曾反價至 638 萬

許偉業指，原業主於去年開價623萬元放售單位，由於移民關係叫價屬溫和，但業主因工作繁忙，約睇樓未算積極，而業主對自己單位信心十足，故議價空間極少。有見上月屋苑造價回升，更反價至638萬元，其中曾有多組買家出價，惟未達理想水平，業主更表明立場，籲代理讓其他單位「走先」。

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