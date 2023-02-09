樓市故事｜投資收租客見樓價平出動！新界藍籌屋苑兩房戶賣3年半前價

樓市剛開始復常，不少投資收租客趁目前樓價便宜加快入市。新界藍籌屋苑之一的東涌映灣園，新近一個兩房戶成交價重返3年半前水平。

中原地產東涌藍天海岸第二分行高級分行經理王文彬表示，映灣園6座低層E室，實用面積約540方呎，兩房間隔，享山景。單位去年8月以710萬元連租約放售，不設睇樓，最終以600萬元沽出，累減110萬元或約15.5%，呎價約11,111元。

王文彬透露，買家為投資者，看好通關復常前景，趁現時樓價便宜買樓收租。單位現時每月租金收入約14,000元，按成交價計，料可享約2.8厘租金回報。原業主則於2019年8月以600萬元購入單位，持貨3年半，一直作收租用途，現轉手帳面平手離場，計及期內租金收入，料仍有一定獲利幅度。