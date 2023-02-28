樓市故事｜(有相)多次被截糊 新樓抽唔中 心急客半日速購新葵芳花園兩房

中港兩地全面通關後，有內地回流客人見買樓比租樓划算，於是落力睇樓準備入市，惟過程中多次被「截糊」，想買新樓又抽不中，心情自然著急。後來該客人睇中一個新葵芳花園放盤僅半日的兩房單位，即誠意帶票議價，最終成功入市。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為新葵芳花園A座高層08室，建築面積510方呎，實用面積有418方呎，屬兩房間隔，放盤日半即獲承接。他指出，新買家為國內回流客，本身租住的單位月租約16,500元，見近年樓價下調，認為租樓不及供樓划算，於是在2月中開始睇新葵芳花園，期間曾還價洽購，但業主沒有回覆兼單位已被賣出；該買家隨後再參觀多個同類型單位，惟未及還價，已獲承接，而買家亦同步嘗試購買新樓，卻不中籤。

身處國內丈夫電話幫拖 終議價成功 由於數度入市失敗，開始有點著急，剛巧上址放盤，該買家即被單位吸引，更即晚還價630萬元，翌日更帶票與業主洽購，期間更出動身在國內的丈夫，透過長途電話一同議價，最後成功獲業主以633萬元將單位出讓，折合實用呎價1,5144元。原業主則於2002年5月以127萬元買入上址，現轉手帳面獲利506萬元離場。