樓市故事｜有相！昔日居屋樓王 德強苑三房淪銀主盤 叫價845萬

美國加息、經濟衰退等各種利淡因素困擾樓市，銀主盤數量接連出現，其中於兩年前曾創下東九龍未補地價最貴紀錄的樂富居屋德強苑一個三房單位，消息指已淪為銀主盤，現以845萬於未補地價市場放售，較2020年4月時的買入價，僅高約2.3%。

上述單位為德強苑A座高層09室，實用面積656方呎，三房間隔。據悉，原業主曾為單位進行全屋裝修，惟單位最新已淪為銀主盤，銀主於未補地價市場以845萬元放售，意向呎價約12,881元；另於已補地價市場叫價995萬元，意向呎價約15,168元。

該單位原業主於2020年4月以826萬元未補地價購入，當時創下東九龍未補地價市場最貴紀錄，紀錄保持近一年；惟如今兩年後「樓王」風光不再，現時銀主於未補地價市場叫價，較原業主當時買入價高19萬元或約2.3%。

此外，市場上亦有其他居屋銀主放盤，包括筲箕灣東盛苑中低層8室，實用面積約407方呎，兩房間隔，於未補地價及已補地價市場分別以445萬及595萬元放售，意向呎價分別約10,934元及14,619元。

翻查資料，另一居屋「樓王」何文田冠德苑於今年4月亦出現銀主盤成交個案，單位為B座冠盛閣高層9室，實用面積468方呎，以609.5萬元未補地價市場沽出，呎價約13,023元。原業主曾為單位進行裝修，於2019年12月以409.88萬元購入，以最新成交價計，單位逾2年帳面升值199.62萬元或約48.7%。

上半年未補地價公屋及居屋成交大減 52%

另外，據房屋委員會資料顯示，6月份全港暫錄134宗未補地價公屋及居屋成交，較今年5月份全月的219宗成交，按月減少85宗或38.8%。總結上半年全港暫錄得970宗未補地價公屋及居屋成交，較去年同期的2,044宗，挫52.5%，屬2018年上半年錄得約934宗以來，約4年同期新低。