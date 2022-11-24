樓市故事｜(有相)業主惜售想放租 準新人誠意打動 545萬購淘大花園極罕靚景樓王

樓王單位罕有，不少業主會惜售不賣，新近有準新人睇中淘大花園一個極罕有靚景單位，以「誠意牌」打動原本想只租不賣的業主割愛。利嘉閣地產皇牌屋苑淘大一行高級聯席董事鮑允中表示，上述成交由該行促成，單位為淘大花園第3期P座極高層4室，建築面積443方呎，實用面積322方呎，屬改則一房間隔。單位最大賣點是景觀，由於層數極高兼且是大單邊，座向東南飽覽毗鄰佐敦谷泳池及四周翠綠山景，更可遠眺飛鵝山，景觀超級開揚之餘，室內採光度極高，兼空氣非常流通，令人感覺舒適，屬市場極罕有放盤的優質靚景單位。

買家睇樓數周 難忘單邊靚景

鮑允中續稱，新買家為準新人，早前曾探訪同樣居住P座4室的朋友家，對該座數及座向單位一見傾心，於是四出睇樓，惟睇樓數星期，一直未遇到心水盤，更念念不忘上述座數及座向單位。剛巧，上址單位業主同時放租及放售，但放租優先，叫租14,000萬元；買家於是在早上睇樓後，即晚帶同未婚妻翻睇。由於買家深明單位極度罕放，於是即時議價洽購，最終在買家和經紀的連環誠意打動下，業主願意由原本叫價580萬元，減價至545萬元成交，協助該年輕準新人成功上車，折合平均實用呎價16,925元。

另外，單位原業主在2008年1月以180萬元入市，持貨14年後沽出，帳面大賺365萬元離場。而淘大花園11月暫錄11宗成交，平均成交呎價14,047元，現時放盤量約有167個，叫價介乎480萬至998萬元不等。