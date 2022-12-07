樓市故事｜(多相)業主想封盤 上車客「飛車」往見面洽購 低估價逾一成購新葵芳花園兩房

樓價顯著回落，不少買家回流市場尋寶。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表，近日葵涌區睇樓量較上月錄得3倍升幅，部分超筍盤已消耗，造價亦有所回升。最新由該行促成的新葵芳花園本月首宗成交單位為C座中層6室，實用面積408方呎，兩房間隔，裝修企理，景觀開揚。業主於今年8月以670萬元放盤，受外圍因素影響，其後調減至573萬元，也未獲承接；近日再降價至550萬元，還示意兩日後封盤及考慮轉租。新近有買家還價530萬元，並特意「飛車」往業主位於港島的住所親身洽購，以表誠意，最終業主心軟，願意協助年青人上車，減至540萬元成交，平均實用呎價13,235元，較對上一宗同類成交多42萬元或8.4%，但仍較銀行估價低約12%。