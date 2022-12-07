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地產
2022-12-07 10:55:00

樓市故事｜(多相)業主想封盤 上車客「飛車」往見面洽購 低估價逾一成購新葵芳花園兩房

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單位間隔闊落，樓層算高、多窗兼光猛。(代理提供)

單位間隔闊落，樓層算高、多窗兼光猛。(代理提供)

樓價顯著回落，不少買家回流市場尋寶。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表，近日葵涌區睇樓量較上月錄得3倍升幅，部分超筍盤已消耗，造價亦有所回升。最新由該行促成的新葵芳花園本月首宗成交單位為C座中層6室，實用面積408方呎，兩房間隔，裝修企理，景觀開揚。業主於今年8月以670萬元放盤，受外圍因素影響，其後調減至573萬元，也未獲承接；近日再降價至550萬元，還示意兩日後封盤及考慮轉租。新近有買家還價530萬元，並特意「飛車」往業主位於港島的住所親身洽購，以表誠意，最終業主心軟，願意協助年青人上車，減至540萬元成交，平均實用呎價13,235元，較對上一宗同類成交多42萬元或8.4%，但仍較銀行估價低約12%

葵涌區近日睇樓量較上月激增3倍，最新錄得新葵芳花園兩房中層單位二手成交，由上車客以540萬元接貨，造價低銀行估價逾一成。(資料圖片)) 大廳採「呂」字型設計。(代理提供) 大廳採「呂」字型設計，。(代理提供) 單位景觀相當開揚，望葵芳市景。(代理提供) 單位景觀相當開揚，望葵芳市景。(代理提供) 廚房空間闊大實用。(代理提供) 明廁浴室。(代理提供) 睡房間隔四正兼光猛。(代理提供) 睡房間隔四正兼光猛。(代理提供)

趁近日錄低價成交 打心理戰成功上車

許偉業指，該上車客一直與家人同住，見樓價急跌，刺激其買樓意慾，而屋苑日前錄得一宗498萬元低價成交，由於近日股市勁升，二手樓市交投亦漸見好轉，隨著平盤消化，入場價已提升，該買家深明未必可再以相若低價入市，但至少低價成交出現，會令業主心態減弱，故睇樓兩次便積極作出洽購，見業主肯減價，價錢亦比估價平，便立即承接。另外，原業主於2007年僅以75萬元買入單位上址，持貨15年轉售，帳面獲利465萬元，單位期內升值6.2倍。

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