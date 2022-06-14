樓市故事｜睇樓一年 租客無睇樓即買盈翠半島高層海景兩房低水盤 (有相)

青衣盈翠半島有租客睇樓一年，一直找不到心水盤，最終竟在無睇樓情況下，覓得筍盤。中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣區本月累錄約25宗二手買賣成交，月初時市況一般，本周氣氛開始好轉，成交加快。分行新近促成盈翠半島3座高層H室成交，實用面積518方呎，兩房間隔，享藍巴勒海峽景致。單位原業主已移民外國，最近專程回港賣樓，最初開價980萬元，放盤一日，迅速獲買家在無睇樓情況下還價洽購，再極速以945萬元成交，折合實用呎價18,243元。
比同類盤平3%至4%
黃國強稱，相比同類型單位2座中層H室日前成交價960萬元，是次高層單位造價平15萬元或1.6%，還有本月亦錄得一宗11座低層D室成交，單位實用面積529方呎，成交價986萬元，呎價18,639元。相比之下，上述單位比市價低3%至4%，屬低水筍盤。
花一年時間睇樓 終覓心水盤
黃國強透露，買家為同屋苑租客，一直想買樓自用，目標是900萬頭至900萬中之間價位的30樓以上海景兩房單位，但在過去一年間，一直找不到啱價心水盤，「不是層數、景觀不合心意，就是價錢超出預算」。直至近期疫情趨穩，樓價有所回落，加上受惠「財爺Plan」放寬按保門檻，並適逢上址新放盤，買家見單位各方條件均合心意，立即還價承接。由於上址單位的租客仍未遷出，故買家在無睇樓情況下便扑搥入手。原業主則於2010年5月以408萬元購入上址，持貨12年轉售，帳面獲利537萬元，單位期內升值1.3倍。他續稱，盈翠半島本月暫錄3宗成交，全屬優質兩房海景單位，平均實用呎價約18,483元。