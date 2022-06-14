樓市故事｜睇樓一年 租客無睇樓即買盈翠半島高層海景兩房低水盤 (有相)

黃國強稱，相比同類型單位2座中層H室日前成交價960萬元，是次高層單位造價平15萬元或1.6%，還有本月亦錄得一宗11座低層D室成交，單位實用面積529方呎，成交價986萬元，呎價18,639元。相比之下，上述單位比市價低3%至4%，屬低水筍盤。

花一年時間睇樓 終覓心水盤

黃國強透露，買家為同屋苑租客，一直想買樓自用，目標是900萬頭至900萬中之間價位的30樓以上海景兩房單位，但在過去一年間，一直找不到啱價心水盤，「不是層數、景觀不合心意，就是價錢超出預算」。直至近期疫情趨穩，樓價有所回落，加上受惠「財爺Plan」放寬按保門檻，並適逢上址新放盤，買家見單位各方條件均合心意，立即還價承接。由於上址單位的租客仍未遷出，故買家在無睇樓情況下便扑搥入手。原業主則於2010年5月以408萬元購入上址，持貨12年轉售，帳面獲利537萬元，單位期內升值1.3倍。他續稱，盈翠半島本月暫錄3宗成交，全屬優質兩房海景單位，平均實用呎價約18,483元。