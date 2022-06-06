樓市故事｜睇樓半年 多次被截糊 上車客535萬筍價購青怡花園高層（有相）

有時買樓都要講彩數，有公屋上車客手執約540萬元，打算購買青衣區兩房單位，期間睇樓半年，多次被「截糊」，錯過覓得心水單位，但最後以低於540萬元兼低市價5%以上，買得心頭好「上車」。中原地產青衣城分行高級區域營業經理陳輝麟表示，分行新近促成青怡花園7座高層A室成交，實用面積343方呎，原本兩房間隔，現改為一房；單位在今年1月時開價610萬元，期後多次減價，累減75萬元或12%，最終以535萬元沽出，折合實用呎價15,598元，屬屋苑本月首宗成交。

鐘情裝修新淨 層數高 陳輝麟指出，買家為同區公屋上車客，大約半年前已開始四出睇樓，希望找到樓價約540萬元的兩房單位自用，期間曾睇中數個不同屋苑單位，但通通被「截糊」。早前參觀上址單位，見內部裝修新淨、保養得宜，而且層數高，景觀望開揚內園景，業主亦肯減價，最終以535萬元購入單位自用。