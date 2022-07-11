樓市故事｜等足3個月！萬景峯兩房一放即沽 用家1055萬平市價3%接貨

為買心儀座向單位，有買家不停睇樓，兼耐心等待心儀單位達3個月，終等到心頭好。中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，荃灣萬景峯新近錄得本月首宗買賣成交，單位為2座中層E室，實用面積508方呎，兩房間隔，享開揚市景，叫價1,100萬元，放盤即日便火速獲買家承接，雙方議價後減價45萬元，最後以1,055萬元沽出，折合實用呎價20,768元，成交價較市價約低3%。

耐心等待有回報 黃騰達指，買家為用家，之前已睇樓3個月，特別鍾情萬景峯2座E室座向的單位，認為景觀開揚，惟市場一直未有放盤；見近日終有放盤，並屬有質素單位，樓價亦合理，遂立即承接。原業主則於2012年3月斥資530萬元買入上址，數月前並無沽貨意欲，直至最近見樓市踏入加息周期，市況明顯轉靜，擔心後市有變數，遂決定沽貨止賺。原業主現持貨逾10年轉售，帳面獲利525萬元，單位升值近一倍。