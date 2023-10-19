樓市數據｜一手私樓新盤貨尾逾2萬個 創近20年新高 升穿危險線

本地經濟放緩，樓市下行調整未完，發展商新盤銷售壓力增加，令一手私人住宅新盤貨尾量創新高，升穿危險線。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年第3季一手私樓新盤貨尾量續升，升至20,483個，創近20年新高。在加息持續及樓價跌的打擊下，新盤銷情未如理想，拖累待售單位向上升穿2萬個危險水平。展望第4季貨尾量將繼續增加，一手樓市積壓的情況逐步惡化，值得警惕。
貨尾比重升至16.3% 創近10年新高
該行選取今年第3季332個新盤作統計，單位總數為125,369個，登記售出104,674個，貨尾佔20,483個，按季增加1,398個，數字是2003年第4季22,485個後的近20年高位，而貨尾比重亦連升兩個季度，今年第3季錄16.3%，按季上升1.2個百分點，是創2013年第4季17.3%後的近10年新高。
新界區貨尾量顯著增多
按區域統計，今年第3季新界區的貨尾量明顯增多，按季增加605個，共有9,086個。楊明儀指，原因是元朗增加532個，將軍澳增加482個，這兩區大型新盤銷情欠佳，留有較多貨尾待售所致。九龍區方面，貨尾按季增加500個，有8,826個，增幅集中於黃大仙及紅磡，分別增加428個及224個。港島區貨尾則按季增加293個，有2,571個，主要為香港仔增加382個。至於今年第3季貨尾量較多的地區，依次為黃大仙3,638個、將軍澳2,037個、元朗1,974個、觀塘1,752個及大埔1,443個。
恒基新盤貨尾量最多
若按發展商計，今年第3季恒基旗下新盤貨尾量按季增加497個，現有3,106個；信和增加480個，有2,054個；長實增加14個，有304個，而新地則按季減少376個，有3,191個。