樓市數據｜中原城市租金指數連升3個月 上月升幅擴大創半年新高

楊明儀指，4月份八大租金指數齊升，是相隔20個月再次出現，上一次出現是2021年8月份，當時正值暑期租賃旺市。中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報116.35點，創7個月新高，按月增1.37%。CRI(中小型單位)報113.03點，創6個月新高，按月漲1.16%。CRI(大型單位)報99.73點，創5個月新高，按月升1.09%。租金升勢顯著，CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊升3個月，分別累增2.92%及2.95%，CRI(大型單位)連升4個月共2.31%。

4月各區租賃較活躍的成分屋苑計，港島方面，囍匯每方呎調整租金報56.7元、太古城報35.7元、海怡半島報32.5元、杏花邨報33.1元。九龍方面，海逸豪園每方呎調整租金報38.3元、將軍澳中心/將軍澳豪庭報34.3元、美孚新邨報29.9元、麗港城報28.8元。

新界東方面，沙田第一城每方呎調整租金報38.6元、名城報33.9元、嵐山報26.9元。新界西方面，尚悅報27元、映灣園報25.3元、嘉湖山莊報22.7元。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成分屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，經過加權計算後，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。是次公布的指數，是反映今年4月份的私人住宅租金走勢。

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