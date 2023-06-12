樓市數據｜中原城市租金指數5月升1.4% 創15個月新高

CRI已經升穿去年8月的暑期高位112.76點，創15個月新高，重返去年2月水平。(資料圖片)

暑假租賃旺季即將開始，近期已錄得大學生及專才等預租個案。據中原地產最新數據顯示，反映私人住宅租金按月走勢的中原城市租金指數CRI，5月份最新報112.78點，按月升1.4%，升幅為2018年8月以來、即約4年9個月最大。CRI已經升穿去年8月的暑期高位112.76點，創15個月新高，重返去年2月水平。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年整體租金復甦，穩步上升。CRI連升4個月共4.3%，距離第二季目標113點，僅差0.2%。隨著暑假臨近，短期租賃市場將進入傳統季節性旺市，相信租金升勢持續，第三季租金上望116點，估計有機會重上2021年10月水平。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報117.83點，按月上揚1.27%。CRI(中小型單位)報114.45點，按月增1.26%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊創9個月新高，重返2022年8月水平，兼齊升4個月，分別累漲4.23%及4.24%。CRI(大型單位)報102.36點，按月升2.64%，指數創17個月新高，重返2021年12月水平，並連升5個月共5.01%。