樓市數據｜中原城市租金指數5月升1.4% 創15個月新高

暑假租賃旺季即將開始，近期已錄得大學生及專才等預租個案。據中原地產最新數據顯示，反映私人住宅租金按月走勢的中原城市租金指數CRI，5月份最新報112.78點，按月升1.4%，升幅為2018年8月以來、即約4年9個月最大。CRI已經升穿去年8月的暑期高位112.76點，創15個月新高，重返去年2月水平。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年整體租金復甦，穩步上升。CRI連升4個月共4.3%，距離第二季目標113點，僅差0.2%。隨著暑假臨近，短期租賃市場將進入傳統季節性旺市，相信租金升勢持續，第三季租金上望116點，估計有機會重上2021年10月水平。
中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報117.83點，按月上揚1.27%。CRI(中小型單位)報114.45點，按月增1.26%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊創9個月新高，重返2022年8月水平，兼齊升4個月，分別累漲4.23%及4.24%。CRI(大型單位)報102.36點，按月升2.64%，指數創17個月新高，重返2021年12月水平，並連升5個月共5.01%。
港島區連升3個月共6% 新界西偏軟
至於四區租金三升一跌，港島CRI Mass報109.27點，按月飆2.19%，連升3個月共6.02%，指數重上2022年7月水平。九龍CRI Mass報104.90點，按月升1.55%，連升4個月共5.06%，指數重上2022年2月水平。新界東CRI Mass報135.12點，按月上揚1.27%，連升4個月共3.25%，指數重上2022年10月水平。新界西CRI Mass報138.56點，按月微跌0.04%。
5月各區租賃較活躍的成分屋苑計，港島方面，囍匯每方呎調整租金報59.9元、太古城報35.7元、海怡半島報32.9元、杏花邨報34.1元。九龍方面，海逸豪園每方呎調整租金報38.4元、將軍澳中心/將軍澳豪庭報34.1元、美孚新邨報32.1元、麗港城報29.1元。
新界東方面，沙田第一城每方呎調整租金報38.4元、名城報32.8元、嵐山報27.4元。新界西方面，尚悅報27.9元、映灣園報25.6元、嘉湖山莊報21.8元。
中原城市租金指數CRI根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成分屋苑，計算各個成分屋苑總租值的每月變化，經過加權計算後，於每月第10日公布上月的指數。各成分屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。今日(12日)公布的指數，是反映今年5月份的私人住宅租金走勢。