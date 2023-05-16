樓市數據｜中原大灣區指數4月報119.01 連升3個月

4月份12個指數中，錄得升幅的有10個，是35個月以來，錄得最多升幅指數的月份。(資料圖片)

4月份中原大灣區指數，續受香港、澳門、廣州及深圳四大城市指數向升所帶動，連升3個月，4月份指數報119.01，按月升0.96%。

4月份12個指數中，錄得升幅的有10個，是35個月以來，錄得最多升幅指數的月份，升幅的幅度由0.2%至3.94%不等，錄得跌幅的城市2個，跌幅為0.44%至0.9%。四大中心城市全數向升，更同步創下今年新高。12個指數當中，8指數創今年新高，反映大灣區城市復蘇步伐理想，樓市緊隨平穩向升。

陳永傑：料 5 月份指數或明顯回落

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，4月份清明節假期，少不免影響物業成交步伐，但大灣區各城市緊接疫後複常步伐，成交穩步上揚。廣州4月份一手成交量較去年同期升8%，帶動廣州指數按月增0.48%，連升3個月。但隨著復蘇的爆發力減退，各城升勢漸見放慢，成交漸顯疲態，料5月份指數或會明顯回落。