樓市數據｜中原大灣區指數4月報119.01 連升3個月

4月份中原大灣區指數，續受香港、澳門、廣州及深圳四大城市指數向升所帶動，連升3個月，4月份指數報119.01，按月升0.96%。
4月份12個指數中，錄得升幅的有10個，是35個月以來，錄得最多升幅指數的月份，升幅的幅度由0.2%至3.94%不等，錄得跌幅的城市2個，跌幅為0.44%至0.9%。四大中心城市全數向升，更同步創下今年新高。12個指數當中，8指數創今年新高，反映大灣區城市復蘇步伐理想，樓市緊隨平穩向升。
陳永傑：料5月份指數或明顯回落
中原地產住宅部總裁陳永傑表示，4月份清明節假期，少不免影響物業成交步伐，但大灣區各城市緊接疫後複常步伐，成交穩步上揚。廣州4月份一手成交量較去年同期升8%，帶動廣州指數按月增0.48%，連升3個月。但隨著復蘇的爆發力減退，各城升勢漸見放慢，成交漸顯疲態，料5月份指數或會明顯回落。
陳永傑指，香港方面，4月份僅錄大埔白石角大型新盤開售，一手成交量較3月份急跌五成，5月初香港銀行跟隨美國加息，最優惠利率調升0.125厘，難免窒礙買家入市意欲，預料5月份香港指數或會出現回檔。
「中原大灣區指數」以廣東省9個城市及兩個特區(廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州和肇慶、以及香港和澳門特別行政區) 一手及二手住宅的交易價格為核心資料，以各城市的年度GDP為權重而構建。中原粵港澳大灣區指數的編制統一以人民幣為計價單位。匯率處理以每月最後一日中國人民銀行所公布的港幣兌人民幣的中間價為換算依據。「中原大灣區指數」於每月的15日發布上月指數。