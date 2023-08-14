樓市數據｜中原按揭：7月新批按保創45個月新低 次季樓巿步入整固

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按證保險數字，今年7月份新批按保宗數連跌4個月，按月減少25.8%，至2,112宗；金額亦連跌4個月，按月減少26%，至119億元，宗數及金額均創過去45個月新低，原因主要是近月二手樓市交投進一步滑落，新批按保跟隨巿況出現回落外，亦隨著7月份政府放寬按揭促使銀行按揭成數提升至高達七成，部分客戶傾向選擇以非按保形式上會有關。
王美鳳認為，7月初政府放寬按揭成數出台，銀行按揭成數提高，樓價1,500萬元以下的基本按揭成數已提高至七成，用家選擇非按保上會因而增加。儘管另一方面，按保樓價上限放寬至3,000萬元，當中八成按保樓價上限放寬至1,500萬元，吸引中高價用家亦可透過按保以低首期置業上會，但基於市場上逾八成物業成交屬於樓價千萬元以下，故此放寬銀行按揭成數在整體上可降低按保比例。
放寬按揭後 按保申請比例降
王美鳳指出，根據中原按揭客戶個案，今年上半年(1至6月)按揭申請按保比例為35%，7月份申請個案按保比例則跌至20%；轉按近期巿場佔比加大，轉按客戶向來使用按保比例較低，若撇除轉按單以一、二手新按計，今年上半年按保申請佔比達40%，7月份則降至31%，以上數字反映新措施令按保比例有所下跌。
王美鳳表示，7月份新取用按保按月回落16%至1,966宗，貸款額亦按月回落5.7%至119億元，宗數創過去3個月新低。新取用按保所反映的市況較滯後，7月份新取用按保量下跌主要源於二手交投在第二季進入整固期，交投減少令7月份按保數字回落。
首7個月新批按保額減12.3%
與去年同期比較，2023年首7個月新批按保貸款宗數及金額錄得26,248宗及1,459億元，較去年同期分別減少6.5%及12.3%，宗數創過去4個月新低及金額創過去3個月新低。今年首7個月新取用按保貸款宗數及金額錄得11,312宗及632億元，較去年同期分別增加3.3%及減少0.4%。