樓市數據｜中原按揭：7月新批按保創45個月新低 次季樓巿步入整固

7月份新取用按保按月回落16%至1,966宗，貸款額亦按月回落5.7%至119億元，宗數創過去3個月新低。(資料圖片)

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按證保險數字，今年7月份新批按保宗數連跌4個月，按月減少25.8%，至2,112宗；金額亦連跌4個月，按月減少26%，至119億元，宗數及金額均創過去45個月新低，原因主要是近月二手樓市交投進一步滑落，新批按保跟隨巿況出現回落外，亦隨著7月份政府放寬按揭促使銀行按揭成數提升至高達七成，部分客戶傾向選擇以非按保形式上會有關。

王美鳳認為，7月初政府放寬按揭成數出台，銀行按揭成數提高，樓價1,500萬元以下的基本按揭成數已提高至七成，用家選擇非按保上會因而增加。儘管另一方面，按保樓價上限放寬至3,000萬元，當中八成按保樓價上限放寬至1,500萬元，吸引中高價用家亦可透過按保以低首期置業上會，但基於市場上逾八成物業成交屬於樓價千萬元以下，故此放寬銀行按揭成數在整體上可降低按保比例。