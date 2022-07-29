樓市數據｜中原黃良昇：新屋未來供應維持9.8萬個 創歷史高位

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新冠肺炎疫情拖累新盤銷售，存貨累積被推高。未來三到四年新屋供應累升到98,000至99,000個水平，數字是歷史高位。

同時，已批地未動工的新屋卻降至15,000至17,000個，數字是三十個季度低位。即累積供應新高，而批地建屋量正在下降，適度調節未來新屋的供求平衡。隨著新盤銷售加快，估計今年下半年的新屋總供應將逐漸回落。

截至今年第二季，已落成仍未售出的新屋累升至14,000個，連續兩季高企，數字六十個季度高位，反映第五波疫情打擊新盤銷情，上半年新盤銷售偏低，直接推高未來三到四年新屋供應的數字，連續三季維持98,000至99,000個的歷史高位。

今年次季，建築中的新屋降至77,000個，按季減少4,000個。早前兩季有83,000及81,000個，數字近三年的按季高水平。近兩季已批地未動工的新屋分別累計15,000及17,000個，數字近三年的按季低水平；即疫情下新盤銷售受阻，已動工新盤見頂回落，增購土地建屋將會放緩。

今年上半年，落成私人住宅12,100個，預計全年有23,000個。施工量4,200個，估計全年約有14,000個。新盤銷售4,825宗，估計全年12,000宗。