樓市數據｜二手交投探底！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創超過4年新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場持續端視息口走勢，縱然美國議息後暫停加息，惟本港實際按息已率先調升，高息不降下窒礙買家入市意欲，加上周末有全新盤扯去部分客源，令二手交投量進一步探底。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月18至24日)共錄43宗買賣個案，較前周(9月11至17日)的46宗減少7%，創自2019年8月中以來、214周(逾四年)新低。

新界區交投跌幅較大

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投雙雙下挫，港島區成交量則按周持平，其中以新界區成交量的減幅較大，該區21個指標屋苑上周共錄19宗成交，較前周的21宗減少2宗或10%，當中熱門上車屋苑之一的天水圍嘉湖山莊期內僅錄2宗買賣，較前周的10宗大減80%；大圍名城、荃灣綠楊新邨及青衣灝景灣各錄1宗交投，分別按周減少50%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄17宗成交，較前周的18宗減少1宗或6%，其中紅磡黃埔花園、海逸豪園、海濱南岸、九龍灣德福花園、藍田匯景花園、將軍澳廣場、將軍澳都會駅、大角咀港灣豪庭、長沙灣昇悅居、泓景臺及宇晴軒期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。