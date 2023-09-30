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地產
2023-09-30 08:00:00

樓市數據｜二手交投探底！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創超過4年新低

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樓市數據｜二手交投探底！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創超過4年新低

樓市數據｜二手交投探底！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創超過4年新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場持續端視息口走勢，縱然美國議息後暫停加息，惟本港實際按息已率先調升，高息不降下窒礙買家入市意欲，加上周末有全新盤扯去部分客源，令二手交投量進一步探底。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(91824)共錄43宗買賣個案，較前周(91117)46宗減少7%，創自20198月中以來、214(逾四年)新低。

新界區交投跌幅較大

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投雙雙下挫，港島區成交量則按周持平，其中以新界區成交量的減幅較大，該區21個指標屋苑上周共錄19宗成交，較前周的21宗減少2宗或10%，當中熱門上車屋苑之一的天水圍嘉湖山莊期內僅錄2宗買賣，較前周的10宗大減80%；大圍名城、荃灣綠楊新邨及青衣灝景灣各錄1宗交投，分別按周減少50%

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄17宗成交，較前周的18宗減少1宗或6%，其中紅磡黃埔花園、海逸豪園、海濱南岸、九龍灣德福花園、藍田匯景花園、將軍澳廣場、將軍澳都會駅、大角咀港灣豪庭、長沙灣昇悅居、泓景臺及宇晴軒期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。

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樓市數據｜二手交投探底！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創超過4年新低

荃灣綠楊新邨上周錄得1宗交投，按周減少50%。(資料圖片)

22個屋苑「食白果」

至於港島區8個指標屋苑上周共錄7宗交投，與前周錄得的宗數相同，當中鰂魚涌康怡花園錄得3宗買賣，較前周的1宗急增2倍；西灣河鯉景灣交投量由前周的1宗，增加1倍至上周的2宗；龍頭屋苑鰂魚涌太古城則錄得2宗買賣，保持前周水平。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的25個減少12%，當中港島區及新界區分別佔5個及6個屋苑，九龍區則佔11個。

陳海潮：二手恐續捱打 下試40宗邊緣

陳海潮指出，當局放寬樓花按揭保險成數樓價上限，令僅餘的購買意欲更多地流向一手市場，對二手屋苑交投構成更大壓力。在目前二手市場缺乏利好因素支撐下，恐將陷入持續捱打的情況，50大指標屋苑按周交投量料徐徐萎縮，或下試40宗邊緣。

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樓市數據｜二手交投探底！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創超過4年新低

上周共有22個屋苑錄得「零成交」，包括紅磡黃埔花園。(資料圖片)

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