樓市數據｜今年銀主盤交投爆升逾倍！東涌新居屋出現罕見「搶盤」

今年初本港和內地恢復通關，經濟和樓市均邁向復蘇，反映全港二手樓價的中原城市領先指數CCL，今年以來累升逾6%，加上息口近見頂，連帶平價銀主盤也成搶手貨。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去4個月全港已消化超過120個銀主盤，按年急升逾1倍。 據中原地產統計，今年首4個月，全港銀主盤成交量已增至約126宗，與去年同期約61宗比較，大幅增加逾1倍，更達2022年全年銀主盤總成交量約176宗的逾七成；而單計今年首季已佔115宗或91%，相比去年第四季約39宗，勁升近兩倍。2月屬銀主盤搶購高峰期，成交多達49宗，為2010年3月錄約51宗後的近13年最旺，令大批平價銀主盤被消化。

通關後銀主盤也愈搶愈貴，其中入伙不足3年、位於東涌新居屋裕泰苑最近錄得一宗銀主盤成交。中原地產高級資深分區營業經理曾顯業表示，該銀主盤為B座中層戶，單位實用面積427方呎，望山景，上月10日放售，銀主本身叫價305萬元(居二市場)，但在多客爭購下，價高者得，放盤不足兩星期即以329.9萬元售出，較開價高24.9萬元或8.2%，呎價約7,726元。原業主於2020年底以約202萬元向房委會一手買入，兩年多升值逾六成。 曾顯業指，由於裕泰苑仍未過3年額外印花稅(SSD)期限，二手放盤罕見，故上述銀主盤吸引約4至5組客爭購。 同區私樓水藍．天岸7座低層一個銀主盤，實用面積約749方呎，銀主原本底價1,030萬元，但最後以1,050.38萬元易手，賣貴逾20萬元或近2%。另啟德OASIS KAI TAK 5座低層B室，屬財務公司銀主盤，實用面積約534方呎，放盤僅約一個月即以1,158萬元沽出，呎價約21,685元。 隨着樓價反彈，銀主筍盤也買少見少，近期成交量也放緩，3月及4月的成交量分別跌至約32及11宗。