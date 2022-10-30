樓市數據｜利嘉閣：中細價物業力挺大市 9月買賣佔比飆至74.8% 創近3年高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市及股市氣氛走弱，貴價物業交投活動減少，而二手業主更願意減價放售單位，刺激中細價住宅交投佔比繼續上升。綜合土地註冊處最新資料，今年9月份全港共錄1,995宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記(2,666宗)比例約74.8%，按月急升近4個百分點，連升四個月，並創近3年(35個月)新高。

細看9月份數據，中細價物業佔的三個銀碼組別，交投比例全線上升，當中銀碼介乎401萬至600萬元，按月勁升2.7個百分點至33.3%；而銀碼400萬元或以下的物業，則錄得1.1個百分點的按月增幅至20.1%。至於中高價銀碼的四個類別全面回落，其中介乎801萬至1,000萬元的物業按月錄得2.2個百分點跌幅，而價值1,920萬元以上的「貴價」組別則按月減少0.3百分點，僅佔2.9%。

土瓜灣及將軍澳區增幅較大

以十大活躍成交地區作分析，上月全港十個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區的登記宗數錄得「6升4跌」。當中以土瓜灣及將軍澳區增幅較大，上月分別錄136宗及151宗登記，按月分別急增106%及24%；至於最活躍區分為錄193宗買賣的屯門區，登記量按月也增加22%。

以屋苑層面分析，在上月十大熱賣中細價屋苑之中，只有屯門兆康苑一個為居屋屋苑，其餘9個均為私宅項目。其中，黃埔花園及新都城的成交量按月增幅較大，期內分別錄得13宗及21宗買賣，按周各自急增63%及62%。至於沙田第一城成為「上車」熱選，在9月份錄得37宗買賣，按月亦大增37%。

中高價樓業主沽貨套現 買賣佔比料微升

展望後市，陳海潮指出，樓市下行格局持續，而港股更進一步下瀉，當中已引發更多高價物業因業主需要資金周轉而減價出售，亦有實力買家趁低吸納，因此經過連續四個月中細價樓買賣佔比上升後，暫料處高位窄幅震盪；據此，在部分高價物業交投略增下，預期十月份中細價樓買賣佔比將輕微回落0.3個百分點至74.5%的水平；而中高價樓買賣佔比則料微增至25.5%；至於11月份的佔比變化料大致維持相若方向的走勢。