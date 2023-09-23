樓市數據｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創逾4年低 「捧蛋」屋苑佔一半

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港主要銀行陸續宣布調升「封頂息」，變相等同直接加按息，在供樓支出明顯增加下，不少準買家即時卻步，導致二手交投顯得極為疏落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月11至17日)合共錄46宗買賣個案，較前周(9月4日至10日)的62宗，減少近26%，創自2019年8月中以來、逾4年新低。
新界區按周急減32%
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投全線下挫，其中以新界區成交量的減幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄21宗成交，較前周的31宗大減32%，當中深井碧堤半島期內僅錄1宗買賣，按周減少50%；熱門上車屋苑表現各異，其中沙田第一城上周暫未聞交投，天水圍嘉湖山莊期內則連錄10宗買賣，較前周的9宗增加11%。
零成交屋苑按周增近四成
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄7宗交投，較前周的10宗減少3宗或30%，當中龍頭屋苑鰂魚涌太古城只錄得2宗成交，按周減少60%；康怡花園交投量則由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；西灣河鯉景灣期內錄得1宗買賣，與前周的宗數相同；惟鰂魚涌南豐新邨、西灣河嘉亨灣及小西灣藍灣半島齊齊「捧蛋」，上周暫未錄買賣成交。
至於九龍區21個指標屋苑上周共錄18宗成交，較前周的21宗減少14%，其中荔枝角美孚新邨期內錄得2宗買賣，按周減幅達60%。
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有25個屋苑錄得「零成交」，較前周的18個增加39%，當中九龍區及新界區分別佔10個及12個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮：料本周交投量跌至約40宗水平
陳海潮指出，本周美國議息，雖然市場普遍預期有機會暫停加息，惟準買家仍然屏息靜侯聯儲局會後釋出的後續方向；加上本周末全新盤正式開售，市場不斷收票，搶佔並鎖起不少二手市場的購買力，因此預期本周50指標屋苑交投量將在低位徘徊，甚至進一步跌至約40宗水平，料需待新盤首輪銷售後，向隅客回流才有好轉機會。