樓市數據｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創逾4年低 「捧蛋」屋苑佔一半

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港主要銀行陸續宣布調升「封頂息」，變相等同直接加按息，在供樓支出明顯增加下，不少準買家即時卻步，導致二手交投顯得極為疏落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(9月11至17日)合共錄46宗買賣個案，較前周(9月4日至10日)的62宗，減少近26%，創自2019年8月中以來、逾4年新低。

新界區按周急減 32%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投全線下挫，其中以新界區成交量的減幅最大，該區21個指標屋苑上周共錄21宗成交，較前周的31宗大減32%，當中深井碧堤半島期內僅錄1宗買賣，按周減少50%；熱門上車屋苑表現各異，其中沙田第一城上周暫未聞交投，天水圍嘉湖山莊期內則連錄10宗買賣，較前周的9宗增加11%。