樓市數據｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣少逾三成 見47周新低

元朗YOHO Town成交量由前周的4宗，急降75%至上周的1宗。(資料圖片)

利嘉閣地產董事陳大偉表示，二手筍盤在一輪消化過後出現短缺，加上近日不少外地專才及學生陸續抵港，刺激租賃需求大增，業主選擇「轉售為租」也不願大幅割價沽售物業，導致二手屋苑買賣陷入冰封。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(6月26日至7月2日)共錄55宗買賣個案，較前周(6月19日至25日)的80宗減少31%，創自去年8月初以後、47周新低。 新界及九龍下挫 YOHO Town 交投急降 75% 按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區則按周增加，其中新界區21個指標屋苑上周共錄17宗交投，較前周的35宗大減51%，當中元朗YOHO Town成交量由前周的4宗，急降75%至上周的1宗；沙田第一城及青衣盈翠半島各自錄得1宗買賣，分別按周減少67%及50%。