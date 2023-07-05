樓市數據｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣少逾三成 見47周新低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，二手筍盤在一輪消化過後出現短缺，加上近日不少外地專才及學生陸續抵港，刺激租賃需求大增，業主選擇「轉售為租」也不願大幅割價沽售物業，導致二手屋苑買賣陷入冰封。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(6月26日至7月2日)共錄55宗買賣個案，較前周(6月19日至25日)的80宗減少31%，創自去年8月初以後、47周新低。
新界及九龍下挫 YOHO Town交投急降75%
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區則按周增加，其中新界區21個指標屋苑上周共錄17宗交投，較前周的35宗大減51%，當中元朗YOHO Town成交量由前周的4宗，急降75%至上周的1宗；沙田第一城及青衣盈翠半島各自錄得1宗買賣，分別按周減少67%及50%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄23宗成交，較前周的33宗減少30%，其中藍田麗港城及荔枝角美孚新邨各錄1宗買賣，按周減幅分別達80%及75%；將軍澳維景灣畔交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗；九龍灣淘大花園及將軍澳中心各自錄得2宗及3宗交投，按周分別減少33%及40%。
港島逆市增加 海怡半島增至4宗成交
至於港島區8個指標屋苑上周共錄15宗成交，較前周的12宗增加25%，當中鴨脷洲海怡半島錄得4宗交投，較前周的1宗增加3倍；鰂魚涌康怡花園錄得3宗買賣，成交量按周增加2倍；西灣河嘉亨灣及小西灣藍灣半島期內暫未錄得交投，雙雙「捧蛋」。
21個屋苑「捧蛋」 按周多17%
另外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有21個屋苑錄得「零成交」，較前周的18個增加17%，當中九龍區及新界區各佔9個及10個屋苑，港島區則佔2個。
陳大偉指出，息口走勢尚存變數，市民對後市持觀望態度，不急於入市置業；有見及此，發展商新盤定價緊貼現市，成功打動準買家查詢認購，帶動樓市交投氣氛轉好，亦同時為二手市場積累了不少向隅客，為二手屋苑交投注入新一批潛力買家。