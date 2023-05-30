樓市數據｜升勢斷纜！利嘉閣：50指標屋苑4月樓價轉跌0.5% 後市續低位整固

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓市在首季錄得量價齊升後，遇上新盤低價搶灘及市場資金承接力轉慢，而導致準買家轉趨審慎，料後市持續整固，需等待新契機才再展升勢。綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年4月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價報14,022元，較3月份的14,087元回落0.5%，結束今年以來的3連升勇態，險守1.4萬元關口，為近7個月以來的次高水平。至於今年首4個月樓價累升6.6%，並較2021年8月的歷史高位15,718元，仍累跌10.8%。 細看全港三區樓價，今年4月份錄得全線偏軟。當中，港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎價跌1.3%，為跌幅最大的地區，報17,438元。九龍區21個指標屋苑的平均實用呎價跌0.3%，報14,874元。至於新界區21個指標屋苑平均實用呎價亦跌至萬二關邊緣，按月亦跌0.3%，報12,028元。

維景灣畔跌 6.6% 列入觀察名單的50個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑有25個，佔整體比率50%，而報升者有24個，另1個屋苑因前月未有錄得成交而無法比對。當中，上月樓價錄得實質跌幅較顯著的屋苑包括將軍澳維景灣畔、鰂魚涌太古城、荃灣綠楊新邨及紅磡海濱南岸，分別錄6.6%、6.5%、6.3%及5.4%的實質跌幅。至於逆市錄得樓價升幅較顯著的指標屋苑包括奧運站柏景灣、紅磡海逸豪園、奧運站維港灣及東涌藍天海岸，實質按月升幅分別為7.8%、5.9%、5.2%及5.0%。 50 屋苑 4 月成交 437 宗 按月挫 33% 二手盤源連月被大量消化，加上新盤貼市開價搶灘，導致4月份全港50指標屋苑交投量連月下挫，僅錄得437宗買賣，按月再急跌33%，失守500宗水平，創近7個月新低。4月份全港三區交投量中，港島區跌穿百宗水平，按月大跌27%，錄78宗買賣；九龍區買賣亦下滑32%，全月有166宗；至於新界區更挫36%，只錄得193宗成交。月內交投最旺指標屋苑為美孚新邨，共錄得26宗成交，而嘉湖山莊及太古城各錄23宗及20宗買賣，至於黃埔花園則有19宗成交。