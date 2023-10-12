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地產
2023-10-12 18:29:43

樓市數據｜山頂南區第3季僅錄15宗成交 逾億超級豪宅佔4宗

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山頂南區今年連續兩季未錄一手成交，二手豪宅市場於第3季則錄15宗，按季跌近四成。(資料圖片)

山頂南區今年連續兩季未錄一手成交，二手豪宅市場於第3季則錄15宗，按季跌近四成。(資料圖片)

近月整體樓市淡靜，二手豪宅市場亦不例外，其中山頂南區於第3季共錄約15宗成交，按季跌近四成。中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，山頂南區本年度第3季交投淡靜，受高息環境影響，樓市步入回調階段，買家入市態度更趨審慎，加上第3季適逢暑假，不少業主外遊，再外加近兩個月天氣不穩，接連有颱風襲港，令買家擱置買賣活動，區內整體成交疏落。

超級豪宅成交 按季增16%

球經濟疲弱，豪宅交投受拖累，何兆棠表示山頂南區已連續兩季未錄一手成交，二手市場則共錄約15宗成交，較上季的24宗跌約37.5%，但因季內錄得超級豪宅成交，總成交金額不跌反升，共涉資約21.45億元，按季增加約2.96億元或16%，而成交物業以分層為主，共10宗，佔整體成交66.7%；洋房錄5宗，佔33.3%。他補充，豪宅物業向來惜售，現時市場觀望氣氛濃厚，不少發展商改變銷售部署，選擇以「先租後買」形式推出物業，同時，二手業主亦傾向「轉賣為租」，以繼續觀望後市，導致一、二手成交量減少，只有個別優質貨源及高端資產仍受市場追捧。

山頂南區在第3季錄得4宗逾億元超級豪宅成交，按季增16%。(資料圖片)

山頂南區在第3季錄得4宗逾億元超級豪宅成交，按季增16%。(資料圖片)

億元巨額交投量 連續8季錄個位數

超級豪宅方面，根據中原山頂南區分行統計數據，億元巨額交投量連續8(2021年第4季起)錄得個位數字，本季錄4宗逾億元超級豪宅成交，較上季的5宗減少1宗或20%，金額從10.188億元增加至16.12億元，上升58%。其中較為矚目的成交為深水灣道39號雙號洋房，以約2.66億元易手，平均實用呎價約9.05萬元。

上述成交反映出受加息影響，樓市前景未明朗，超級豪宅交投量雖未見明顯回升，但仍有買家趁樓市回調時，吸納優質筍盤或超級豪宅物業，作自用或長線投資持有。此外，第3季山頂南區成交集中於淺水灣道、南灣道及大潭水塘道地段，佔總成交比例近47%7個指標屋苑中，麗景園錄2宗成交，而陽明山莊、紅山半島、浪琴園及華景園各錄1宗成交。

區內大額租賃比例續減

至於租賃交投，今年第3季山頂南區共錄97宗租務，共涉0.1052億元，較上一季錄130宗及0.1348億元，分別下跌25%22%。第3季以09.99萬元組別之租賃成交為主，錄60宗，佔整體宗數約62%1019.99萬元組別之租賃成交則錄28宗，佔約29%20萬元或以上組別之租賃成交錄9宗，佔約9%。從數據可見，區內的大額租賃比例持續減少。

何兆棠指，受傳統租務旺季及市場專才計劃帶動，上季的租賃交投相對活躍，區內租盤被急速消耗。因此，在租盤減少及旺季完結後，第3季的租賃成交步伐略見放緩，價量齊跌，只有少量優質租盤可獲高價承租，其中較為矚目的租賃個案為賓吉道洋房項目，月租約46.8萬元，呎價達100元水平。

貝沙灣屬山頂南區新晉豪宅屋苑之一，第3季錄得6宗買賣成交，較上季大幅下跌45.5%。

貝沙灣屬山頂南區新晉豪宅屋苑之一，第3季錄得6宗買賣成交，較上季大幅下跌45.5%。

新晉豪宅買賣跌 租賃升

山頂南區新晉豪宅於今年第3季買賣成交均錄跌幅，貝沙灣錄6宗買賣成交，較上季大幅下跌45.5%，南灣錄2宗、深灣9號錄1宗，亦分別按季下跌71.4%66.7%。一手市場方面，今年7月新推售的黃竹坑站上蓋海盈山錄51宗一手買賣成交，總成交金額約10.59億元，平均呎價約3萬元。而晉環及揚海因一手餘貨不多，成交量零碎，當中晉環季內僅錄1宗成交，揚海則未錄成交。

受「躍動港島南」計劃及南港島線通車效應帶動，南區新樓租賃交投活躍，晉環及揚海於今年第3季分別錄138134宗租賃成交，南灣及深灣9號亦錄2113宗租務，分別按季上升10.5%44.4%。貝沙灣則錄58宗租賃個案，按季下跌14.7%

何兆棠表示，聯邦基金利率本年度仍有一次加息機會，加上施政報告發表在即，市場期待會有減辣或撤辣措施，料市場觀望氣氛持續。若政府公布局部減辣措施，料屆時發展商會重新部署銷售策略，如原訂下半年推出市場的優質、罕有的特色單位，包括會德豐山頂種植道1號及建灝地產赤柱One Stanley，或會延後發售，或是以「先租後買」形式推出，但因不少業主開始面對現實，叫價態度回軟，以盡快沽出單位套現離場，加上有不少買家會趁靜市尋找「豪宅筍盤」，料整體交投走勢仍然向好，預計區內交投量會有約30%上調。

若全面撤辣 整體交投料最少增40 %

倘若施政報告宣佈全面撤辣，相信可進一步刺激潛在購買力，加快買家入市決定，而寬減買家印花稅，亦會大大吸引海外或內地買家購買超豪物業作長線投資、收藏及放租之用，相信屆時發展商亦會加快推盤，料整體交投量有望達至4050%增長。

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