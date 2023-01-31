樓市數據｜本港上季負資產勁飆近22倍 見18年以來最多 業界點解讀？

去年受新冠疫情及美國加息等不利因素影響，樓價大幅回調，差餉物業估價署全港私宅售價指數按年累跌約15.6%，成為1998年後按年最大跌幅外，並結束連續13年的升勢。與此同時，負資產個案數字亦大幅增加。據金管局最新數字顯示，負資產住宅按揭貸款宗數由去年第3季末的533宗，增加至去年第4季末的12,164宗，增幅近22倍，為2005年第1季後、18年以來最多；主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年樓價跌幅約達15%，無可避免令較新造的高成數按揭，尤其九成按揭用家列入負資產行列，而由於放寬按保幫助用家上車，亦令高成數按保佔按揭宗數比例升至約三成，故此在帳面上計算的負資產個案便明顯增加。而去年第4季負資產宗數較第3季大幅上升，原因是去年截至第3季樓價回落約8%至9%，平均未跌穿10%界線，然而於第4季樓價進一步下跌達7%，故此在數字上計算第4季負資產數字顯著上升。
宜預留不少於6至9個月供樓儲備
王美鳳指出，即使在帳面上計算的負資產數字顯著上升，但從拖欠比率極低(並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產按揭紀錄)、失業率跌至甚低水平(最新跌至3.5%)、供款負擔比率(估算平均45%以下水平)及平均按揭成數(約57%)仍低的情況下，負資產宗數上升帶來的實質信貸風險及市場風險仍甚低；加上今年通關復常及逐步解除防疫措施等利好因素帶動樓市回暖，買家入市步伐加快，樓價已止跌回穩並開始出現反彈跡象，首季新盤陸續推出將進一步鞏固買家信心，料樓價於今年首季將重拾升軌，預期未來負資產數字將掉頭回落。
王美鳳提醒，即使跌入負資產行列不等於構成問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，故此用家宜入市前先評估自身供款能力持續性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金，以提高按揭供款防守力，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。