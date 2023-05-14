樓市數據｜樓宇買賣合約登記料5月錄約4600宗 將為4個月新低

據中原地產研究部資料指，截止至5月10日，5月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄1,791宗，總值145.96億元，估計全月錄4,600宗及370億元，將較4月的5,755宗及637.42億元，分別下跌20.1%及42.0%，並估計宗數及金額將自今年1月的4,427宗及324.95億元後，同創4個月新低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，數字反映4月復活節長假期間，不少市民出外旅遊，暫緩入市，加上二手市場出現拉鋸局面，成交轉淡，導致整體樓市交投回落。

4月長假缺大型新盤開賣 一手登記跌 一手私樓方面，截止至5月10日，5月份一手暫錄291宗及30.5億元，預計全月錄約800宗及85億元，將較4月的1,541宗及259.3億元，分別下跌48.1%及67.2%；顯示復活節期間市場缺乏大型新盤開售，影響一手買賣降至1,000宗以下。該行估計，5月宗數將創3個月新低，金額則將創4個月新低。至於5月份登記宗數暫時最高的新盤是藍田Koko Mare，暫錄67宗及5.47億元，第2位是屯門飛揚1期，暫錄58宗及2.42億元，第3位是紅磡必嘉坊‧迎匯，暫錄26宗及1.50億元。

5月份登記宗數暫時最高的新盤為藍田Koko Mare，暫錄67宗及5.47億元。(資料圖片)