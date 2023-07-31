樓市數據｜第2季負資產宗數減48%至3341宗 第3季或回升

金管局今日(31日)公布負資產住宅按揭最新調查結果指，負資產住宅按揭在2023年第2季末回落至3,341宗，較第1季末6,379宗減少近48%，涉及金額亦由343.62億元，按季減少近50%至173.51億。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季樓價重拾升軌，按季回升7%，第2季業主叫價回升，而一手新盤以低價開售，令買家在二手市場追價乏力，而在加息陰霾下，第2季樓價平均回落2%，但由於累計上半年樓價較去年回升約5%，帶動負資產數字連續兩季減少。然而，樓巿第3季表現持續牛皮，樓價呈窄幅上落為主，最近二手樓市受壓致交投減少，預期第3季負資產數字有機會回升，但料仍處於數千宗低水平。