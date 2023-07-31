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地產
2023-07-31 18:06:24

樓市數據｜第2季負資產宗數減48%至3341宗 第3季或回升

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金管局最新資料指，今年第2季本港負資產住宅按揭回落至3,341宗，較首季6,379宗減少近48%，涉及金額則按季減少近50%至173.51億。(資料圖片)

金管局最新資料指，今年第2季本港負資產住宅按揭回落至3,341宗，較首季6,379宗減少近48%，涉及金額則按季減少近50%至173.51億。(資料圖片)

金管局今日(31)公布負資產住宅按揭最新調查結果指，負資產住宅按揭在2023年第2季末回落至3,341宗，較第1季末6,379宗減少近48%，涉及金額亦由343.62億元，按季減少近50%173.51億。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季樓價重拾升軌，按季回升7%，第2季業主叫價回升，而一手新盤以低價開售，令買家在二手市場追價乏力，而在加息陰霾下，第2季樓價平均回落2%，但由於累計上半年樓價較去年回升約5%，帶動負資產數字連續兩季減少。然而，樓巿第3季表現持續牛皮，樓價呈窄幅上落為主，最近二手樓市受壓致交投減少，預期第3季負資產數字有機會回升，但料仍處於數千宗低水平。

按揭貸款拖欠比率增至0.09%

王美鳳指出，目前負資產拖欠比率由上季0.04%，升至0.09%，但仍屬極低水平，從數字看只屬個別個案，再加上負資產個案回落，以及失業率跌至甚低水平(最新跌至2.9%)，拖欠比率稍升帶來的信貸風險仍甚低。她提醒，即使跌入負資產行列不等於構成問題，供樓人士應對負資產是穩定按時供款，故用家宜入市前先評估自身供款能力的持續性，並預留不少於69個月供樓儲備資金，以提高按揭供款防守力，以提防斷供，並建議在籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。

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