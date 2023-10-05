樓市數據｜第3季一手私樓登記低見2404宗 年內最差 利嘉閣：料10月市況超淡

經濟復甦及通關效應低於預期，息口高企亦窒礙買家入市意欲，致令一手新盤銷售在第3季表現令人失望。據土地註冊處資料所得，今年第3季全港共錄得2,404宗一手私樓買賣登記，較第2季的3,451宗回落30%，亦較首季的2,680宗減少10%，成為今年表現最差的一季，反映一手買賣表現偏弱；而今年第3季涉及登記金額247.72億元，按季大跌51%，亦為年內最少的一季。若以每宗平均售價計算，今年第3季為1,030.5萬元，按季亦大跌30%。
倘有好消息 預期宗數止跌回升 微增4%
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，後市能否止跌回升，要視乎施政報告有否利好因素，是否會撤辣或減辣，令準買家及發展商均按兵不動，料將拖累10月份一手登記出現僅數百宗的超淡市況，而11月及12月則期望在有振興經濟及樓市措施刺激下，一手買賣登記可望回復至近千宗及逾千宗的較正常市況。
綜合估算，他預期第4季在新政策塵埃落定後，發展商將再次積極推盤，可望帶動季內一手私宅買賣登記量止跌回升，冀按季微增約4%，錄約2,500宗水平，並帶動全年一手私樓買賣登記突破1.1萬宗，料較去年的9,966宗升近11%。
按分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年第3季一手私樓登記量錄得兩升一跌，其中新界區跌幅嚴峻，拖累整體向下。數據指，新界區一手買賣登記由次季的2,140宗，按季急挫65%，至第3季僅達753宗，涉及登記金額67.08億元，亦按季同步急跌56%。若按樓盤分類，今年第3季登記新盤中，以九龍區佔比最多，高近62%，主要受惠油塘親海駅II錄得最多的654宗買賣登記，涉及登記總值41.41億元，平均每宗成交價約633萬元。其次為新界區屯門NOVO LAND 2A期，也有329宗登記，涉及登記總值20.77億元，平均每宗成交價約為631萬元，而排名第3位是啟德HENLEY PARK錄266宗。
第3季一手私宅買賣登記 (按地區劃分)
|
地區
|
買賣合約登記宗數
|
成交總額(億元)
|
第三季
|
第二季
|
變化
|
第三季
|
第二季
|
變化
|
港島
|
168
|
126
|
+ 33%
|
45.74
|
175.10
|
- 74%
|
九龍
|
1,483
|
1,185
|
+ 25%
|
134.90
|
180.82
|
- 25%
|
新界
|
753
|
2,140
|
- 65%
|
67.08
|
151.04
|
- 56%
|
總計
|
2,404
|
3,451
|
- 30%
|
247.72
|
506.96
|
- 51%
資料提供：土地註冊處及利嘉閣地產研究部
備註：由於四捨五入關係，個別項目的數字加起來可能不等於總計