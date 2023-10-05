樓市數據｜第3季一手私樓登記低見2404宗 年內最差 利嘉閣：料10月市況超淡

經濟復甦及通關效應低於預期，息口高企亦窒礙買家入市意欲，致令一手新盤銷售在第3季表現令人失望。據土地註冊處資料所得，今年第3季全港共錄得2,404宗一手私樓買賣登記，較第2季的3,451宗回落30%，亦較首季的2,680宗減少10%，成為今年表現最差的一季，反映一手買賣表現偏弱；而今年第3季涉及登記金額247.72億元，按季大跌51%，亦為年內最少的一季。若以每宗平均售價計算，今年第3季為1,030.5萬元，按季亦大跌30%。

倘有好消息 預期宗數止跌回升 微增 4%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，後市能否止跌回升，要視乎施政報告有否利好因素，是否會撤辣或減辣，令準買家及發展商均按兵不動，料將拖累10月份一手登記出現僅數百宗的超淡市況，而11月及12月則期望在有振興經濟及樓市措施刺激下，一手買賣登記可望回復至近千宗及逾千宗的較正常市況。

綜合估算，他預期第4季在新政策塵埃落定後，發展商將再次積極推盤，可望帶動季內一手私宅買賣登記量止跌回升，冀按季微增約4%，錄約2,500宗水平，並帶動全年一手私樓買賣登記突破1.1萬宗，料較去年的9,966宗升近11%。