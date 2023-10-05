熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-05 17:15:00

樓市數據｜第3季一手私樓登記低見2404宗 年內最差 利嘉閣：料10月市況超淡

分享：
經濟復甦及通關效應低於預期，加上息口高企，令一手新盤銷售在第3季表現成年內最差。(資料圖片)

經濟復甦及通關效應低於預期，加上息口高企，令一手新盤銷售在第3季表現成年內最差。(資料圖片)

經濟復甦及通關效應低於預期，息口高企亦窒礙買家入市意欲，致令一手新盤銷售在第3季表現令人失望。據土地註冊處資料所得，今年第3季全港共錄得2,404宗一手私樓買賣登記，較第2季的3,451宗回落30%，亦較首季的2,680宗減少10%，成為今年表現最差的一季，反映一手買賣表現偏弱；而今年第3季涉及登記金額247.72億元，按季大跌51%，亦為年內最少的一季。若以每宗平均售價計算，今年第3季為1,030.5萬元，按季亦大跌30%

倘有好消息 預期宗數止跌回升 微增4%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，後市能否止跌回升，要視乎施政報告有否利好因素，是否會撤辣或減辣，令準買家及發展商均按兵不動，料將拖累10月份一手登記出現僅數百宗的超淡市況，而11月及12月則期望在有振興經濟及樓市措施刺激下，一手買賣登記可望回復至近千宗及逾千宗的較正常市況。

綜合估算，他預期第4季在新政策塵埃落定後，發展商將再次積極推盤，可望帶動季內一手私宅買賣登記量止跌回升，冀按季微增約4%，錄約2,500宗水平，並帶動全年一手私樓買賣登記突破1.1萬宗，料較去年的9,966宗升近11%

按分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年第3季一手私樓登記量錄得兩升一跌，其中新界區跌幅嚴峻，拖累整體向下。數據指，新界區一手買賣登記由次季的2,140宗，按季急挫65%，至第3季僅達753宗，涉及登記金額67.08億元，亦按季同步急跌56%。若按樓盤分類，今年第3季登記新盤中，以九龍區佔比最多，高近62%，主要受惠油塘親海駅II錄得最多的654宗買賣登記，涉及登記總值41.41億元，平均每宗成交價約633萬元。其次為新界區屯門NOVO LAND 2A期，也有329宗登記，涉及登記總值20.77億元，平均每宗成交價約為631萬元，而排名第3位是啟德HENLEY PARK266宗。

第3季登記新盤中，以九龍區惠油塘親海駅II錄得654宗買賣登記屬最多，涉及登記總值41.41億元。(資料圖片)

第3季登記新盤中，以九龍區惠油塘親海駅II錄得654宗買賣登記屬最多，涉及登記總值41.41億元。(資料圖片)

第3季一手私宅買賣登記 (按地區劃分)

地區

買賣合約登記宗數

成交總額(億元)

第三

變化

第三

變化

港島

168

126

+ 33%

45.74

175.10

- 74%

九龍

1,483

1,185

+ 25%

134.90

180.82

- 25%

新界

753

2,140

- 65%

67.08

151.04

- 56%

總計

2,404

3,451

- 30%

247.72

506.96

- 51%

資料提供：土地註冊處及利嘉閣地產研究部
備註：由於四捨五入關係，個別項目的數字加起來可能不等於總計

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受