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地產
2023-10-18 17:07:43

樓市數據｜第3季私樓獲利率大降 蝕讓錄686宗 按季增4%

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息口高企及經濟復甦緩慢，今年第3季本港二手私樓轉手獲利買賣登記宗數，按季跌4.3個百分點，創自2009年第3季以來的14年新低。

息口高企及經濟復甦緩慢，今年第3季本港二手私樓轉手獲利買賣登記宗數，按季跌4.3個百分點，創自2009年第3季以來的14年新低。

綜合土地註冊處資料指，今年第3季本港共錄3,009宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私樓買賣比例達80.5%，較第2季的84.8%大跌4.3個百分點，並創2009年第3季以來的57(即逾14)新低，反映息口不斷走高，對樓市帶來的影響。

持貨期短業主沽貨數目增多

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，加息兼逢經濟復甦緩慢及股市下跌，令樓市一同走下坡，致令二手私樓轉手獲利比率及賺幅齊挫，後市要待減辣措施再定去向。在平均獲利幅度方面，今年第3季每宗私樓轉手個案平均賺幅只有45.5%，較第2季的49.4%回落3.9個百分點，連續4季低於50%水平，並創下自2011年第2季以來的50(12年半)新低，反映加息之下樓市走下坡，而樓價下跌及多了持貨期較短的業主沽貨，導致賺幅持續顯著下降。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例仍少於四成，只達38.1%，按季增加1.7個百分點，涉及宗數達1,422宗。此外，虧損個案錄得686宗，佔比急增至18.4%，相關比例按季增加4個百分點，反映股市持續探底及經濟復甦不似預期下，令急需套現的業主忍痛蝕讓沽樓；至於平手者則有42宗，佔比亦按季升至1.1%

日出康城獲利登記最多 太古城平均賺幅最大

若以屋苑計算，第3季二手私樓獲利登記宗數最多的屋苑首3位依次為日出康城、嘉湖山莊及麗港城，分別錄得62宗、47宗及32宗登記，獲利成功比率分別達65.3%87%94.1%。至於十大獲利登記宗數最多屋苑，則以太古城的每宗轉手個案平均賺幅最大，高達1.13倍，而平均賺幅較低者為日出康城，只有13.8%

日出康城在第3季屬獲利登記最多的二手私人住宅屋苑，惟每宗轉手成交之平均賺幅則屬最低。(資料圖片)

日出康城在第3季屬獲利登記最多的二手私人住宅屋苑，惟每宗轉手成交之平均賺幅則屬最低。(資料圖片)

4季變數大 還看施政報告結果

陳海潮指出，踏入第4季，市場變數較大，焦點是本月25日的施政報告對樓市辣招的放寬程度，料將對整體樓市帶來較大影響。倘若港府制訂一系列刺激經濟及振興樓市措施，將有利正處下降軌的樓價，有望止跌回穩，亦有助紓緩目前走下坡的私樓轉手獲利比率及平均賺幅。他又指，若辣招調整後，預期第4季私樓轉手獲利比率，有機會回升至82%水平，而平均每宗賺幅亦料重越50%之上。

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