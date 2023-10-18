樓市數據｜第3季私樓獲利率大降 蝕讓錄686宗 按季增4%

綜合土地註冊處資料指，今年第3季本港共錄3,009宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私樓買賣比例達80.5%，較第2季的84.8%大跌4.3個百分點，並創2009年第3季以來的57季(即逾14年)新低，反映息口不斷走高，對樓市帶來的影響。

持貨期短業主沽貨數目增多 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，加息兼逢經濟復甦緩慢及股市下跌，令樓市一同走下坡，致令二手私樓轉手獲利比率及賺幅齊挫，後市要待減辣措施再定去向。在平均獲利幅度方面，今年第3季每宗私樓轉手個案平均賺幅只有45.5%，較第2季的49.4%回落3.9個百分點，連續4季低於50%水平，並創下自2011年第2季以來的50季(即12年半)新低，反映加息之下樓市走下坡，而樓價下跌及多了持貨期較短的業主沽貨，導致賺幅持續顯著下降。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例仍少於四成，只達38.1%，按季增加1.7個百分點，涉及宗數達1,422宗。此外，虧損個案錄得686宗，佔比急增至18.4%，相關比例按季增加4個百分點，反映股市持續探底及經濟復甦不似預期下，令急需套現的業主忍痛蝕讓沽樓；至於平手者則有42宗，佔比亦按季升至1.1%。

日出康城獲利登記最多 太古城平均賺幅最大 若以屋苑計算，第3季二手私樓獲利登記宗數最多的屋苑首3位依次為日出康城、嘉湖山莊及麗港城，分別錄得62宗、47宗及32宗登記，獲利成功比率分別達65.3%、87%及94.1%。至於十大獲利登記宗數最多屋苑，則以太古城的每宗轉手個案平均賺幅最大，高達1.13倍，而平均賺幅較低者為日出康城，只有13.8%。