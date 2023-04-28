樓市數據｜金管局：本港上季負資產宗數按季減近半 分析料次季仍處低水平

涉及金額減少至344億元，亦跌48%。有關個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2022年第四季的663億港元，減少至2023年首季的344億港元；至3月底，拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.04%。

期內，負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分的金額由去年底的25億元，減少7億元。

王美鳳：樓價重拾升軌帶動負資產數字回落

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年全年樓價跌幅約達15%，無可避免令較新造的高成數按揭，尤其九成按揭用家列入負資產行列。今年通關復常及逐步解除防疫措施等利好因素，帶動首季樓巿成交增加氣氛向好，樓價於今年首季重拾升軌按季回升7%，帶動首季負資產數字掉頭回落；而今年首季樓價累計回彈7%後，業主叫價回升，而最近一手新盤以低價開售，令買家在二手市場追價乏力，故此踏入第二季4月份樓價暫處橫行窄幅上落形勢，樓價升勢減慢但轉跌勢機會不大，預期第二季負資產數字仍會維持低水平。

王美鳳指出，目前負資產拖欠比率極低僅0.04%，仍低於整體住宅按揭的超過3個月拖欠比率0.06%，從數字看只屬個別個案，再加上負資產個案回落及失業率跌至甚低水平(最新跌至3.1%)，負資產帶來的信貸風險甚低。

每月總債務佔入息比率不高於40%較理想

王美鳳提醒，即使跌入負資產行列不等於構成問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，故此用家宜入市前先評估自身供款能力持續性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金，以提高按揭供款防守力，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。