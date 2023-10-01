樓市數據｜2016至2020年入市港島新盤三房或以上單位 佔近七成轉售蝕讓

樓價走勢下行，近年買入的新盤轉售蝕讓比例持續上升。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取2016年至2020年首次推出的一手私人住宅新盤統計，整體合共售出76,405個單位，其中有約9.2%錄得二手轉售。按戶型分類，三房或以上單位轉售比例最低，只有約5.9%，惟賬面蝕讓比例卻最高，達30.9%，其中港島此類戶型的蝕讓比例接近七成，錄得約69.4%。

另外，開放式和一房轉售比例最高，錄約12%，不過蝕讓比例最低，錄約15.6%，當中九龍及新界這個戶型的蝕讓比例最低，分別錄約13.9%及12.8%。相信因為大戶型單位能夠賺取利潤比細戶型少，所以大戶型新盤轉售相對較少。

統計顯示，港島、九龍及新界同樣以三房或以上單位的蝕讓比例最高，分別錄約69.4%、24.1%及31.9%，港島的蝕讓比例明顯大幅高於其餘兩區。選取的港島屋苑中，瑧璈及香島的三房或以上單位有一半以上蝕讓，比例分別錄50%及61%。九龍屋苑中，匯璽I及II、Oasis Kai Tak及皓畋的三房或以上蝕讓比例均逾五成，分別錄53%、100%及81%。新界屋苑中，Grand Yoho一期、海之戀及海之戀．愛炫美的三房或以上蝕讓比例亦較中小型戶型高。