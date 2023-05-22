樓市數據｜3月私宅動工急起直追！時隔7個月終再現千伙大盤起動

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，歷經7個月，終於再次出現單一逾千伙的大型私宅新盤動工，刺激動工量出現急升。根據屋宇署今日(22日)發表最新數據，今年3月份有3個私人住宅項目動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，涉及1,314伙，比2月份的602伙大增1.18倍，亦為自去年6月以來的10個月新高。

數據顯示，3月份有3個私宅項目動工，涉及1,314伙，當中包括規模最大為新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德第4B區4號地盤(NKIL 6591)，涉及1,305伙。連同上述項目，今年首季全港共有6個私宅項目動工，涉及單位總數1,916伙，雖較去年同期的2,384伙減少19.6%，但仍是近兩季最多。