樓市數據｜3月私宅動工急起直追！時隔7個月終再現千伙大盤起動

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，歷經7個月，終於再次出現單一逾千伙的大型私宅新盤動工，刺激動工量出現急升。根據屋宇署今日(22日)發表最新數據，今年3月份有3個私人住宅項目動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，涉及1,314伙，比2月份的602伙大增1.18倍，亦為自去年6月以來的10個月新高。
數據顯示，3月份有3個私宅項目動工，涉及1,314伙，當中包括規模最大為新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德第4B區4號地盤(NKIL 6591)，涉及1,305伙。連同上述項目，今年首季全港共有6個私宅項目動工，涉及單位總數1,916伙，雖較去年同期的2,384伙減少19.6%，但仍是近兩季最多。
至於按地區分布，以九龍區的施工單位數量最多，涉及2個項目合共1,308伙，單位佔整體比例達68.3%；港島區則有4個私宅項目動工，單位數量608伙，佔整體比率近31.7%；然而，新界區首季則暫未有項目展開動工。
料全年動工量可突破萬伙
陳海潮指出，重新通關、疫情退卻，私宅動工量陸續加快，並出現久違了的逾千伙大型新盤起動，現時市場上不乏其他大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，相信全年動工量可突破萬伙，挑戰1.2萬伙以上的水平。