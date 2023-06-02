樓市數據｜5月整體樓宇買賣按月再跌8%見4個月低位 利嘉閣：6月續橫行

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市次季連月回氣，繼5月再錄輕微跌幅後，6月料續橫行整固，待積累購買力於下半年再爆發。根據土地註冊處數據所得，今年5月全港共錄5,268宗樓宇買賣登記(數字主要反映4月中旬至5月上旬的樓市實際狀況)，較4月的5,746宗再跌8%，創近四個月低位；而月內整體物業登記總值更下跌26%，錄得454.78億元，為連續兩個月錄得跌幅，至近三個月新低。 UNIVERSITY HILL 2A 期月內登記量稱冠 從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量顯著減少，主因是受大型新盤推售節奏所影響，加上5月初本地銀行隨美加息，而略為冷卻市況，並拖低5月份一手私宅買賣登記只錄得943宗，按月大跌38%；至於月內錄得的買賣登記總值更相應大減58%，錄108.72億元，當中原因包括前月有多宗大額洋房登記而抽高基數。另外，5月份一手私宅登記量最多的首3個新盤依次為UNIVERSITY HILL 2A期(327宗)、飛揚1期(87宗)及KOKO MARE(83宗)。

5月份一手私宅登記量最多新盤為UNIVERSITY HILL 2A期，涉327宗。(資料圖片)

二手住宅市場方面，5月登記日數明顯較4月為多，不過在一手新盤持續以貼市價爭佔購買力下，加上本地銀行再次加息，亦窒礙二手反彈力度，故登記量只能維持平穩微升。數據顯示，5月份二手私宅買賣登記按月微升34宗或1%，錄得2,655宗登記，表現算是平穩橫行；至於月內登記總值亦相應微升4%，錄得247.96億元，仍屬今年內第三高水平。 非住宅物業登記量升 9% 至於非住宅市場方面，是表現最好的一個類別，在店舖及車位雙雙錄得較顯著升幅帶動下，刺激5月份非住宅物業登記量再度扭轉跌勢。數據顯示，5月份整體工商舖及其他買賣登記量按月升9%，錄得768宗；不過，月內買賣登記金額背馳大跌26%，錄得57.71億元，主因是前月有大額工廈強拍及轉讓登記之故。