樓市數據｜5月私宅動工量見11個月最多 利嘉閣：連續3月均破千宗 逾6年首見旺勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連月均有逾千伙項目動工，刺激動工量進一步攀升，首五月追至貼近5,000宗水平，且出現近年罕見的「三連月」破千宗旺勢。根據屋宇署今日(24日)發表最新數據，今年5月份有4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位1,779伙，比4月份的1,261伙增加41%，亦為自去年6月以來的11個月新高，且連續3個月均能破千宗，旺勢為逾6年來首見。至於今年首五個月，累積動工量有4,956伙，仍較去年同期的5,302伙微跌6.5%。
數據顯示，5月份有4個私宅項目動工，涉及單位1,779伙，當中包括規模最大的屯門第48區青山公路青山灣段(TMTL 518)，涉及單位1,323伙；其次，九龍城南角道4至24號涉及313伙；而灣仔聖佛蘭士街3至7號及皇后大道東61號的72伙，以及同區堅尼地道33至35號的71伙亦已於五月份展開上蓋建築工序。
港島區施工單位數量最多
連同上述項目，2023年首五個月全港共17個私宅項目動工，涉及單位總數4,956伙。當中以港島區的施工單位數量最多，涉及11個項目合共1,929伙，單位佔整體比例達38.9%；九龍區則有3個私宅項目動工，單位數量1,621伙，佔整體比率近32.7%；而新界區期內也有3個私宅項目動工，單位數量1,406伙，佔整體比率近28.4%。
陳海潮指出，本港通關復常，發展商亦重啟動工步伐，大型新盤相繼應市動工，綜觀目前市場尚有不少大型項目早前已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，包括觀塘安達臣道對出地盤(S.D. 3 Lot 1069)(1,926伙[原為2,926伙但需扣除1,000伙「首置上車盤」資助單位])、啟德第4B區3號地盤(NKIL 6574)(1,216伙)、黃竹坑站物業發展港島南岸3期(1,200伙)、石硤尾巴域街1至27號、南昌街202至220號及耀東街1至14號(1,107伙)、何文田站(1期)(KIL 11264)(990伙)、啟德第4E區1號地盤(NKIL 6603)(703伙)、油塘東源街5號(658伙)及東源街8號(228伙)、大嶼山愉景灣北N1區北部部分(不包括N1D區)(530伙)等；若上述項目能在年中起徐徐動工，相信全年動工量仍可超越萬伙水平，上試1.2萬伙。