樓市數據｜5月私宅動工量見11個月最多 利嘉閣：連續3月均破千宗 逾6年首見旺勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連月均有逾千伙項目動工，刺激動工量進一步攀升，首五月追至貼近5,000宗水平，且出現近年罕見的「三連月」破千宗旺勢。根據屋宇署今日(24日)發表最新數據，今年5月份有4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位1,779伙，比4月份的1,261伙增加41%，亦為自去年6月以來的11個月新高，且連續3個月均能破千宗，旺勢為逾6年來首見。至於今年首五個月，累積動工量有4,956伙，仍較去年同期的5,302伙微跌6.5%。

數據顯示，5月份有4個私宅項目動工，涉及單位1,779伙，當中包括規模最大的屯門第48區青山公路青山灣段(TMTL 518)，涉及單位1,323伙；其次，九龍城南角道4至24號涉及313伙；而灣仔聖佛蘭士街3至7號及皇后大道東61號的72伙，以及同區堅尼地道33至35號的71伙亦已於五月份展開上蓋建築工序。