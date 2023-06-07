樓市數據｜50指標屋苑上周買賣按周增5% 見近五周最多

利嘉閣地產董事陳大偉表示，恒生指數日前起伏不定，本港利率變化受美國議息影響而存在不明朗因素，準買家還價幅度頗深，遠超業主接受範圍，買賣雙方持續拉鋸，二手屋苑交投量續於低位遊走。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5月29日至6月4日)共錄69宗買賣個案，較前周(5月22日至28日)的66宗增加5%，為近五周最多，但仍然在70宗以下的低位窄幅徘徊。
港島區交投回升 太古城增至4宗
按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量個別發展，其中港島區成交量按周回升、九龍區持平，新界區則按周減少。其中港島區8個指標屋苑上周共錄13宗成交，較前周的9宗增加44%，當中藍籌屋苑太古城錄得4宗買賣，按周大增3倍；杏花邨期內錄3宗交投，較前周的1宗增加2倍；康怡花園及海怡半島分別錄得2宗成交，雙雙與前周保持持平。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄29宗成交，與前周宗數相同，其中海逸豪園交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；新都城及將軍澳中心各錄2宗買賣，分別按周增加1倍；不過，都會駅及昇悅居期內各錄2宗及1宗交投，分別較前周減少50%及67%。
零成交屋苑減至13個
至於，新界區21個指標屋苑上周共錄27宗交投，較前周的28宗減少1宗或4%，當中YOHO Town成交量由前周的5宗，大減80%至上周的1宗；新港城及嘉湖山莊期內各自只錄得1宗買賣，分別按周減少67%。
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有13個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個減少7%，當中九龍區及新界區各佔4個及7個屋苑，港島區則佔2個。
陳大偉：相信二手樓市已進入整固期
陳大偉指出，新盤熱潮連綿不斷，發展商「先量後價」的策略成功搶走樓市焦點，令二手客源被進一步瓜分，睇樓人流相對冷清。而且，業主自年初起大舉提價，準買家受加息陰霾、股市波動困擾而不敢貿然追價，與賣方開價存在明顯落差，雙方爭持不下，相信二手樓市已進入整固期，成交量維持窄幅上落。