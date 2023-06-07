樓市數據｜50指標屋苑上周買賣按周增5% 見近五周最多

利嘉閣地產董事陳大偉表示，恒生指數日前起伏不定，本港利率變化受美國議息影響而存在不明朗因素，準買家還價幅度頗深，遠超業主接受範圍，買賣雙方持續拉鋸，二手屋苑交投量續於低位遊走。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5月29日至6月4日)共錄69宗買賣個案，較前周(5月22日至28日)的66宗增加5%，為近五周最多，但仍然在70宗以下的低位窄幅徘徊。 港島區交投回升 太古城增至 4 宗 按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量個別發展，其中港島區成交量按周回升、九龍區持平，新界區則按周減少。其中港島區8個指標屋苑上周共錄13宗成交，較前周的9宗增加44%，當中藍籌屋苑太古城錄得4宗買賣，按周大增3倍；杏花邨期內錄3宗交投，較前周的1宗增加2倍；康怡花園及海怡半島分別錄得2宗成交，雙雙與前周保持持平。

YOHO Town成交量由前周的5宗，大減80%至上周的1宗。(資料圖片)