樓市數據｜50指標屋苑上周買賣見40周新低 近四成「捧蛋」

新界區成交量按周回升，其中新港城由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗。(資料圖片)

利嘉閣地產董事陳大偉表示，縱使發展商推盤攻勢連綿不斷，二手業主並未因此被「嚇窒」，放盤叫價仍然高企，與準買家拉鋸對峙，二手屋苑交投陷入凍結。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5月8日至14日)共錄62宗買賣個案，較前周(5月1日至7日)的68宗減少9%，創自去年8月初以來、40周新低。

在全港50個指標屋苑當中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個增加36%，當中港島區及新界區各佔6個屋苑，九龍區則佔7個。

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，新界區成交量則按周回升，其中港島區8個指標屋苑上周僅錄3宗成交，較前周的12宗大減75%，當中藍籌屋苑太古城只錄得2宗買賣，按周減幅達33%；區內其他屋苑除了杏花邨錄得1宗交投以外，其餘康怡花園、南豐新邨、鯉景灣、嘉亨灣、藍灣半島及海怡半島6個屋苑上周均未聞交投，暫時齊齊「捧蛋」。