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地產
2023-05-16 08:30:00

樓市數據｜50指標屋苑上周買賣見40周新低 近四成「捧蛋」

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樓市數據｜50指標屋苑上周買賣見40周新低 近四成「捧蛋」

新界區成交量按周回升，其中新港城由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗。(資料圖片)

利嘉閣地產董事陳大偉表示，縱使發展商推盤攻勢連綿不斷，二手業主並未因此被「嚇窒」，放盤叫價仍然高企，與準買家拉鋸對峙，二手屋苑交投陷入凍結。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(58日至14)共錄62宗買賣個案，較前周(51日至7)68宗減少9%，創自去年8月初以來、40周新低。

在全港50個指標屋苑當中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，較前周的14個增加36%，當中港島區及新界區各佔6個屋苑，九龍區則佔7個。

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，新界區成交量則按周回升，其中港島區8個指標屋苑上周僅錄3宗成交，較前周的12宗大減75%，當中藍籌屋苑太古城只錄得2宗買賣，按周減幅達33%；區內其他屋苑除了杏花邨錄得1宗交投以外，其餘康怡花園、南豐新邨、鯉景灣、嘉亨灣、藍灣半島及海怡半島6個屋苑上周均未聞交投，暫時齊齊「捧蛋」。

樓市數據｜50指標屋苑上周買賣見40周新低 近四成「捧蛋」

上周共有19個屋苑錄得「零成交」，包括康怡花園。(資料圖片)

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄29宗成交，較前周的34宗減少15%，其中將軍澳廣場交投量由前周的4宗，減少75%至上周的1宗；黃埔花園期內錄得2宗買賣，較前周的4宗減少50%；都會駅及維景灣畔各自錄得1宗成交，分別較前周減少50%

至於新界區21個指標屋苑上周共錄30宗交投，較前周的22宗增加36%，當中新港城成交量由前周的1宗，大增3倍至上周的4宗；名城、大興花園、柏慧豪園及藍天海岸各自錄得2宗買賣，分別按周增加1倍。

短期內成交量於低位窄幅徘徊

陳大偉指出，市民在疫情消退後相繼外出旅遊，報復式外遊餘波未止，本港市面人流未達疫情水平，經濟活動尚在緩步復甦。另一方面，近日股市表現波動，而買賣雙方對息口走勢解讀出現分歧，二手議價未能達成共識；再加上新盤浪潮大幅扯走二手客源，預料短期內二手屋苑成交量將於低位窄幅徘徊。

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