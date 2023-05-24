樓市數據｜50指標屋苑上周買賣跌至55宗 「捧蛋」屋苑增至21個

利嘉閣地產董事陳大偉表示，買賣雙方對於銀行加息持不同見解，叫價與還價之間存在明顯差距，加上貼市價推售的一手新盤持續搶客，致使二手屋苑交投受到擠壓。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5月15日至21日)共錄55宗買賣個案，較前周(5月8日至14日)的63宗減少13%，連減3周並創自去年8月初以來、41周新低。
九龍及新界區交投下挫
按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區成交量則按周回升，其中新界區21個指標屋苑上周共錄20宗交投，較前周的31宗減少35%，當中嘉湖山莊成交量由前周的3宗，大減67%至上周的1宗；新港城期內錄得2宗買賣，按周減少50%；銀湖．天峰只錄得1宗交投，較前周的2宗減少50%。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的29宗減少14%，其中港灣豪庭交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；美孚新邨期內錄得2宗買賣，較前周的4宗減少50%；新都城及將軍澳中心各自錄得2宗及4宗成交，分別按周減少33%及20%。
港島按周回升 鯉景灣及嘉亨灣突破淡況
至於港島區8個指標屋苑上周共錄10宗成交，較前周的3宗增加2.33倍，當中鯉景灣及嘉亨灣分別錄得3宗買賣，突破前周「捧蛋」的淡況；康怡花園及海怡半島亦打破前周「零成交」的局面，上周各自錄得1宗交投；藍籌屋苑太古城期內只錄1宗買賣，按周減少50%；南豐新邨及藍灣半島上周則未聞交投，暫時「捧蛋」。
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有21個屋苑錄得「零成交」，較前周的18個增加17%，當中九龍區及新界區各佔9個及10個屋苑，港島區則佔2個。
二手買賣已步入整固期
陳大偉指出，市場對於美國聯儲局後續議息眾說紛紜，有上車客憂慮本港按揭利率仍有趨升壓力，暫緩置業腳步，密切觀望局勢變化。反觀普遍業主認為本港通關、疫情緩和後市況已有大幅改善，相信最壞的時刻已過，沒有誘因下調單位叫價，此舉進一步加劇二手拉鋸局面，因此他預計二手屋苑買賣已步入整固期，成交量續於低位水平橫行。