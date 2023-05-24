樓市數據｜50指標屋苑上周買賣跌至55宗 「捧蛋」屋苑增至21個

港灣豪庭交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗。(資料圖片)

利嘉閣地產董事陳大偉表示，買賣雙方對於銀行加息持不同見解，叫價與還價之間存在明顯差距，加上貼市價推售的一手新盤持續搶客，致使二手屋苑交投受到擠壓。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5月15日至21日)共錄55宗買賣個案，較前周(5月8日至14日)的63宗減少13%，連減3周並創自去年8月初以來、41周新低。

九龍及新界區交投下挫

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，港島區成交量則按周回升，其中新界區21個指標屋苑上周共錄20宗交投，較前周的31宗減少35%，當中嘉湖山莊成交量由前周的3宗，大減67%至上周的1宗；新港城期內錄得2宗買賣，按周減少50%；銀湖．天峰只錄得1宗交投，較前周的2宗減少50%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的29宗減少14%，其中港灣豪庭交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；美孚新邨期內錄得2宗買賣，較前周的4宗減少50%；新都城及將軍澳中心各自錄得2宗及4宗成交，分別按周減少33%及20%。