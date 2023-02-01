樓市數據｜50指標屋苑上周買賣近11周最少 利嘉閣：2月有望迎小陽春

利嘉閣地產董事陳大偉表示，不少市民趁農曆新年長假離港外遊，加上筍盤已悉數被市場消化，業主叫價轉趨強硬；反觀準買家仍在適應市況變化，二手屋苑交投量稍為回軟。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1月23日至29日)，合共錄98宗買賣，較前周(1月16日至22日)的139宗，減少29%，為近11周最少；但與去年農曆新年期間一周(2022年1月31日至2月6日)的70宗比較則增加40%。 九龍及新界區齊跌 按地區劃分，上周九龍及新界區指標屋苑的交投量雙雙下挫，港島區則按周增加，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄29宗交投，較前周的54宗減少46%，當中藍田匯景花園成交量由前周的6宗，大減83%至上周的1宗；將軍澳中心及大角咀港灣豪庭各錄2宗及1宗買賣，按周分別少67%；紅磡海逸豪園、九龍灣淘大花園、將軍澳新都城及維景灣畔交投量按周減幅各達50%，分別錄得1宗至3宗成交不等；將軍澳都會駅及荔枝角美孚新邨期內分別有3宗及4宗買賣，各自按周減少25%及20%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄45宗成交，較前周的62宗減少27%，其中沙田第一城交投量由前周的13宗，減少77%至上周的3宗；大圍名城及青衣盈翠半島各錄1宗及2宗買賣，按周減幅各達75%及71%；屯門大興花園及東涌藍天海岸各錄1宗及2宗買賣，按周減幅分別有50%；馬鞍山新港城、青衣灝景灣及東涌映灣園分別錄得2宗買賣，按周減幅各有33%；荃灣麗城花園成交量則由前周的6宗，減少33%至上周的4宗。 零成交屋苑按周增近倍 至於港島區8個指標屋苑上周共錄24宗成交，較前周的23宗增加1宗或4%，當中柴灣杏花邨上周連錄6宗買賣，較前周的1宗大增5倍；小西灣藍灣半島成交量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗；鰂魚涌康怡花園期內錄得4宗交投，按周增加33%。 此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有13個屋苑錄得「零成交」，較前周的6個增加近1.17倍，當中港島區佔2個屋苑，九龍區及新界區則各佔7個及4個。