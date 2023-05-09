樓市數據｜50指標屋苑上周買賣錄61宗 39周新低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，五一黃金周過後發展商重啟推盤進程，接連登場的一手項目瞬即成為市場焦點，大幅扯走二手客源；再者，普遍業主叫價依然強硬，難以在新盤混戰中突圍，二手屋苑買賣一度陷入膠著。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5月1日至7日)共錄61宗買賣個案，較前周(4月24日至30日)的93宗減少34%，創自去年8月初以來、39周新低。
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投量全線下挫，其中以新界區的減幅最明顯，該區21個指標屋苑上周共錄17宗交投，較前周的44宗大減61%，當中麗城花園成交量由前周的4宗，大減75%至上周的1宗；嘉湖山莊期內只錄得2宗買賣，較前周的7宗減少71%；盈翠半島及YOHO Town分別錄得1宗買賣，按周減幅分別達67%；藍天海岸交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。
「零成交」屋苑增至17個
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄12宗成交，較前周的14宗減少2宗或14%，當中藍灣半島期內只錄得1宗買賣，按周減幅達67%；藍籌屋苑太古城交投量由前周的5宗，減少40%至上周的3宗；杏花邨期內則未聞交投，暫時「捧蛋」。
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄32宗成交，較前周的35宗減少9%，其中麗港城交投量由前周的8宗，減少75%至上周的2宗；維景灣畔期內錄得2宗買賣，按周減少50%；美孚新邨成交量由前周的7宗減至上周的4宗，按周減幅達43%；昇悅居錄得2宗成交，較前周的3宗減少33%。此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有17個屋苑錄得「零成交」，較前周的11個增加55%，當中港島區及九龍區各佔1個及6個屋苑，新界區則佔10個。
料未來一至兩周交投於低位窄幅徘徊
陳大偉指出，日前本港大型銀行宣布加息，部分上車客藉此向業主施壓，希望議幅得以進一步擴大，減輕加息對置業的影響。然而，疫情過後各行各業邁入復甦，業主相信後市走勢向好，不會貿然割價賣樓，而且「高才通」陸續來港將對中長線樓市帶來支持；短期而言，相信樓市焦點續停留在一手市場，未來一至兩周的二手指標屋苑交投量料於低位窄幅徘徊。