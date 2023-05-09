樓市數據｜50指標屋苑上周買賣錄61宗 39周新低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，五一黃金周過後發展商重啟推盤進程，接連登場的一手項目瞬即成為市場焦點，大幅扯走二手客源；再者，普遍業主叫價依然強硬，難以在新盤混戰中突圍，二手屋苑買賣一度陷入膠著。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5月1日至7日)共錄61宗買賣個案，較前周(4月24日至30日)的93宗減少34%，創自去年8月初以來、39周新低。

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投量全線下挫，其中以新界區的減幅最明顯，該區21個指標屋苑上周共錄17宗交投，較前周的44宗大減61%，當中麗城花園成交量由前周的4宗，大減75%至上周的1宗；嘉湖山莊期內只錄得2宗買賣，較前周的7宗減少71%；盈翠半島及YOHO Town分別錄得1宗買賣，按周減幅分別達67%；藍天海岸交投量由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。