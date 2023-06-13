樓市數據｜50指標屋苑上周錄57買賣 見44周新低 港島區減幅顯著

利嘉閣地產董事陳大偉表示，港股表現飄忽不定，伴隨息口走勢仍存變數，買家入市態度保守，與叫價硬淨的業主形成了鮮明的對比，雙方拉鋸令二手市況陷入低潮。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(6月5日至11日)共錄57宗買賣個案，較前周(5月29日至6月4日)的72宗減少21%，創自去年8月初以來、44周新低。

杏花邨交投按月少 67%

按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量全線下挫，其中以港島區的減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄7宗成交，較前周的13宗減少46%，當中杏花邨僅錄1宗交投，較前周的3宗減少67%；藍籌屋苑太古城錄得2宗買賣，按周減少50%；康怡花園、嘉亨灣及海怡半島期內暫未錄得交投，齊齊「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的30宗減少20%，當中珀麗灣成交量由前周的5宗，大減80%至上周的1宗；銀湖．天峰及大埔中心期內各自只錄得1宗買賣，分別按周減少50%及67%。