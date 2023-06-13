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2023-06-13 21:15:00

樓市數據｜50指標屋苑上周錄57買賣 見44周新低 港島區減幅顯著

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樓市數據｜50指標屋苑上周錄57買賣 見44周新低 港島區減幅顯著

杏花邨僅錄1宗交投，較前周的3宗減少67%。(資料圖片)

利嘉閣地產董事陳大偉表示，港股表現飄忽不定，伴隨息口走勢仍存變數，買家入市態度保守，與叫價硬淨的業主形成了鮮明的對比，雙方拉鋸令二手市況陷入低潮。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(65日至11)共錄57宗買賣個案，較前周(529日至64)72宗減少21%，創自去年8月初以來、44周新低。

杏花邨交投按月少67%

按地區劃分，上周三區指標屋苑交投量全線下挫，其中以港島區的減幅最顯著，該區8個指標屋苑上周共錄7宗成交，較前周的13宗減少46%，當中杏花邨僅錄1宗交投，較前周的3宗減少67%；藍籌屋苑太古城錄得2宗買賣，按周減少50%；康怡花園、嘉亨灣及海怡半島期內暫未錄得交投，齊齊「捧蛋」。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的30宗減少20%，當中珀麗灣成交量由前周的5宗，大減80%至上周的1宗；銀湖．天峰及大埔中心期內各自只錄得1宗買賣，分別按周減少50%67%

樓市數據｜50指標屋苑上周錄57買賣 見44周新低 港島區減幅顯著

港島區有3個屋苑錄得「零成交」，當中包括康怡花園。(資料圖片)

零成交屋苑增至16

至於九龍區21個指標屋苑上周共錄26宗成交，較前周的29宗減少10%，其中黃埔花園交投量由前周的4宗，大減75%至上周的1宗；都會駅及維景灣畔期內各錄1宗買賣，分別按周減少50%

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有16個屋苑錄得「零成交」，較前周的11個增加45%，當中九龍區及新界區各佔6個及7個屋苑，港島區則佔3個。

陳大偉指出，本港自年初通關後整體市況穩步向好，業主眼見樓市交投轉旺，陸續上調單位叫價，市場二手筍盤被購買力消化後愈見稀缺；加上發展商未有停下推盤進程，「貼市價」新盤面世令二手單位吸引力驟減，故此預料短期內二手屋苑交投量將於低位橫行，直至議息結果塵埃落定後，或可令新一批買家加快入市決定。

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