樓市數據｜7月一手買賣僅781宗 再跌21% 創近5個月新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，面對息口調升，新盤買賣登記近月反覆偏軟，惟在發展商以「震撼價」喚醒市場購買力後，冀後市可望進一步回暖。按地區劃分，今年7月全港三區新盤登記量錄得兩跌一升，當中以新界區的跌幅最顯著，7月份登記量雖仍為三區中最多，惟跌幅明顯，主因是買家入市步伐受息口走勢不明朗影響，而有所減慢，導致期內新界區一手私宅登記僅錄得433宗，較前月的749宗急挫42%；而新界區月內涉及登記金額也同步大跌39%，只錄得32.03億元。

港島區方面，因未有全新盤推出，僅靠貨尾支撐，在淡市下買賣登記更見冷清。7月份港島區買賣登記量按月再跌32%，僅錄得19宗登記，較前月的28宗減少9宗。至於月內港島區買賣登記金額，按月更銳挫83%，只錄得5.98億元，主因是前月區內錄得4宗疑似內部轉讓的洋房登記，而大幅抽升基數之故。

至於九龍區買賣登記量出現逆市上升，主因受惠有全新盤開售，而於月內錄得較多登記所帶動。7月份九龍區一手私宅買賣登記共錄329宗，按月大增60%，當中單是全新盤啟德HENLEY PARK已錄196宗登記，佔該區登記量近六成。不過，期內九龍區買賣登記金額按月微跌5%，錄得36.09億元，因月內不少登記均為銀碼相對較低者。