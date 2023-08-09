樓市數據｜7月一手買賣僅781宗 再跌21% 創近5個月新低

綜合土地註冊處數據顯示，今年7月全港共錄781宗一手私人住宅買賣登記，較6月983宗減少21%，宗數已連續3個月處於千宗以下水平，創近5個月新低，反映一手市場交投持續放緩；7月份登記總值相應大跌41%，僅錄得74.1億元，為近6個月最少。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，面對息口調升，新盤買賣登記近月反覆偏軟，惟在發展商以「震撼價」喚醒市場購買力後，冀後市可望進一步回暖。按地區劃分，今年7月全港三區新盤登記量錄得兩跌一升，當中以新界區的跌幅最顯著，7月份登記量雖仍為三區中最多，惟跌幅明顯，主因是買家入市步伐受息口走勢不明朗影響，而有所減慢，導致期內新界區一手私宅登記僅錄得433宗，較前月的749宗急挫42%；而新界區月內涉及登記金額也同步大跌39%，只錄得32.03億元。
港島區方面，因未有全新盤推出，僅靠貨尾支撐，在淡市下買賣登記更見冷清。7月份港島區買賣登記量按月再跌32%，僅錄得19宗登記，較前月的28宗減少9宗。至於月內港島區買賣登記金額，按月更銳挫83%，只錄得5.98億元，主因是前月區內錄得4宗疑似內部轉讓的洋房登記，而大幅抽升基數之故。
至於九龍區買賣登記量出現逆市上升，主因受惠有全新盤開售，而於月內錄得較多登記所帶動。7月份九龍區一手私宅買賣登記共錄329宗，按月大增60%，當中單是全新盤啟德HENLEY PARK已錄196宗登記，佔該區登記量近六成。不過，期內九龍區買賣登記金額按月微跌5%，錄得36.09億元，因月內不少登記均為銀碼相對較低者。
屯門NOVO LAND 2A期7月登記最多
若按樓盤分類，屯門NOVO LAND 2A期於7月份錄得321宗登記，成為月內登記量最多的一手私宅項目，登記總值達20.23億元，平均每宗登記約630萬元，其次為啟德HENLEY PARK的196宗。至於上月平均每宗買賣成交價最高新盤為長沙灣西維港匯1期的2,320萬元，而土瓜灣明雋的471萬元則為較低平均價者。
油塘新盤帶動 料本月登記上試900宗水平
展望8月份市況，陳海潮指出，油塘有新盤以「震撼價」登場，而且幾近一次過全數推出單位應市，觀乎收票情況十分理想，倘銷情報捷並能趕及在8月上半月登記的話，則可望大幅抽高本月一手登記表現。按目前已知市況推算，預期本月一手私宅買賣登記量可再次回升，挑戰900宗水平，上試915宗，按月料反彈17%。