樓市數據｜7月私樓轉手蝕讓個案錄187宗 創近半年新高

綜合土地註冊處資料所得，7月份全港1,196宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共992宗，佔比82.9%，較前月的83.6%，再跌0.7個百分點，連跌兩個月，創近6個月低位。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場交投淡靜，加上發展商以超低價出擊，令二手業主更為被動，恐拖累二手私樓轉手獲利比率持續向下，而平均賺幅亦處低位徘徊。
數據顯示，今年7月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為50.6%，按月升2.6個百分點，為連跌3個月後反彈，創近3個月高位；當中帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為39.2%，按月升2.7個百分點，共錄469宗。至於帳面錄得虧損的個案達187宗，佔比按月微升0.4個百分點至15.6%，為近6個月以來新高，而平手個案則有17宗，佔比也微增至1.4%。
新界區獲利比例最高
按物業區域劃分，7月份新界區表現最理想，以84.8%之數壓過港島區，成為獲利成功比率最高的分區，按月並升1個百分點；其次為港島區，報82.1%，按月也升1個百分點。至於九龍區表現大失色，只錄得80.1%，按月急挫4.9個百分點，由前月跑贏大市變為落後大市。
此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有6個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低者為美孚新邨的69%，其次是日出康城的88%。該10個屋苑中，每宗平均賺幅介乎最少的33.7%，至最多的1.25倍不等，當中維景灣畔晉身為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達1.25倍。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡相對輕的日出康城，平均每宗只賺約33.7%，次低者為天晉的43.6%。
料8月二手樓蝕讓續增
陳海潮指出，近月樓市衝高後回調，出現買賣兩閒的情況，準買家入市遲疑，發展商唯有以低價招徠，對二手市場帶來更大壓力。按照目前情況，更多心急出貨的業主難免要進一步降價，才能成功出售，故料8月份二手私樓轉手獲利比率，恐再度下試今年初近82%的超低水平，而損手比例亦料重上17%的高位。至於平均每宗賺幅，則視乎業主持貨年期，料仍徘徊在48%至50%之間窄幅震盪。
7月份二手私樓獲利登記最多屋苑
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屋苑名稱
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獲利買賣
登記宗數
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整體二手買賣
登記宗數
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獲利成功比率
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每宗轉手個案
平均賺蝕幅度
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日出康城
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23
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26
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88%
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賺33.7%
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嘉湖山莊
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15
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16
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94%
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賺110.3%
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麗港城
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14
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14
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100%
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賺93.9%
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沙田第一城
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10
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11
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91%
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賺87.8%
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太古城
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10
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10
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100%
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賺122.3%
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美孚新邨
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9
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13
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69%
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賺70.7%
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天晉
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9
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9
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100%
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賺43.6%
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維景灣畔
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8
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8
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100%
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賺125.0%
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昇悅居
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8
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8
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100%
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賺120.0%
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泓景臺
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8
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8
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100%
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賺95.3%
註：物業登記以期內已知買入價的二手私樓登記個案計算
資料提供：利嘉閣地產研究部