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地產
2023-08-16 16:49:20

樓市數據｜7月私樓轉手蝕讓個案錄187宗 創近半年新高

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二手樓交投淡靜，新盤發展商以超低價推盤，令二手私樓轉手獲利比率持續向下。(資料圖片)

二手樓交投淡靜，新盤發展商以超低價推盤，令二手私樓轉手獲利比率持續向下。(資料圖片)

綜合土地註冊處資料所得，7月份全港1,196宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共992宗，佔比82.9%，較前月的83.6%，再跌0.7個百分點，連跌兩個月，創近6個月低位。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場交投淡靜，加上發展商以超低價出擊，令二手業主更為被動，恐拖累二手私樓轉手獲利比率持續向下，而平均賺幅亦處低位徘徊。

數據顯示，今年7月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為50.6%，按月升2.6個百分點，為連跌3個月後反彈，創近3個月高位；當中帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為39.2%，按月升2.7個百分點，共錄469宗。至於帳面錄得虧損的個案達187宗，佔比按月微升0.4個百分點至15.6%，為近6個月以來新高，而平手個案則有17宗，佔比也微增至1.4%

新界區獲利比例最高

按物業區域劃分，7月份新界區表現最理想，以84.8%之數壓過港島區，成為獲利成功比率最高的分區，按月並升1個百分點；其次為港島區，報82.1%，按月也升1個百分點。至於九龍區表現大失色，只錄得80.1%，按月急挫4.9個百分點，由前月跑贏大市變為落後大市。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有6個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低者為美孚新邨的69%，其次是日出康城的88%。該10個屋苑中，每宗平均賺幅介乎最少的33.7%，至最多的1.25倍不等，當中維景灣畔晉身為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達1.25倍。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡相對輕的日出康城，平均每宗只賺約33.7%，次低者為天晉的43.6%

新界區二手樓為7月份獲利成功比率最高的分區。(資料圖片)

新界區二手樓為7月份獲利成功比率最高的分區。(資料圖片)

8月二手樓蝕讓續增

陳海潮指出，近月樓市衝高後回調，出現買賣兩閒的情況，準買家入市遲疑，發展商唯有以低價招徠，對二手市場帶來更大壓力。按照目前情況，更多心急出貨的業主難免要進一步降價，才能成功出售，故料8月份二手私樓轉手獲利比率，恐再度下試今年初近82%的超低水平，而損手比例亦料重上17%的高位。至於平均每宗賺幅，則視乎業主持貨年期，料仍徘徊在48%50%之間窄幅震盪。

7月份二手私樓獲利登記最多屋苑

屋苑名稱

獲利買賣

登記宗數

整體二手買賣

登記宗數

獲利成功比率

每宗轉手個案

平均賺蝕幅度

日出康城

23

26

88%

33.7%

嘉湖山莊

15

16

94%

110.3%

麗港城

14

14

100%

93.9%

沙田第一城

10

11

91%

87.8%

太古城

10

10

100%

122.3%

美孚新邨

9

13

69%

70.7%

天晉

9

9

100%

43.6%

維景灣畔

8

8

100%

125.0%

昇悅居

8

8

100%

120.0%

泓景臺

8

8

100%

95.3%

註：物業登記以期內已知買入價的二手私樓登記個案計算
資料提供：利嘉閣地產研究部

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