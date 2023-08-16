樓市數據｜7月私樓轉手蝕讓個案錄187宗 創近半年新高

綜合土地註冊處資料所得，7月份全港1,196宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共992宗，佔比82.9%，較前月的83.6%，再跌0.7個百分點，連跌兩個月，創近6個月低位。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場交投淡靜，加上發展商以超低價出擊，令二手業主更為被動，恐拖累二手私樓轉手獲利比率持續向下，而平均賺幅亦處低位徘徊。

數據顯示，今年7月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為50.6%，按月升2.6個百分點，為連跌3個月後反彈，創近3個月高位；當中帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為39.2%，按月升2.7個百分點，共錄469宗。至於帳面錄得虧損的個案達187宗，佔比按月微升0.4個百分點至15.6%，為近6個月以來新高，而平手個案則有17宗，佔比也微增至1.4%。

新界區獲利比例最高

按物業區域劃分，7月份新界區表現最理想，以84.8%之數壓過港島區，成為獲利成功比率最高的分區，按月並升1個百分點；其次為港島區，報82.1%，按月也升1個百分點。至於九龍區表現大失色，只錄得80.1%，按月急挫4.9個百分點，由前月跑贏大市變為落後大市。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有6個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低者為美孚新邨的69%，其次是日出康城的88%。該10個屋苑中，每宗平均賺幅介乎最少的33.7%，至最多的1.25倍不等，當中維景灣畔晉身為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達1.25倍。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡相對輕的日出康城，平均每宗只賺約33.7%，次低者為天晉的43.6%。