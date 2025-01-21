樓市新常態？將軍澳新都城呎價跌穿1萬 見逾8年新低｜二手市況

二手「捱打」局面未改，再有大型私人屋苑出現呎價低於1萬元成交個案。藍籌屋苑之一的將軍澳新都城，最新有三房套單位以不足700萬元售出，呎價約9,794元，料屬該屋苑自2016年後、超過8年以來新低。
市場消息指，新都城1期4座高層E室，實用面積約698方呎，三房套間隔。原開價700萬元，放盤僅約一星期，減價16.4萬元或約2.3%，獲用家以683.6萬元承接，呎價約9,794元。
據悉，原業主於1997年以547.5萬元購入單位，持貨約28年，現轉售帳面獲利136.1萬元，單位期內升值約24.9%。新都城本月暫錄6宗二手買賣，平均呎價約12,640元。
嘉湖山莊本月平均呎價跌穿8000元
熱門上車屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，最新成交呎價更跌穿8,000元水平。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得18宗買賣，交投偏慢，主要與農曆新年將至有關，加上屯門區有新盤低價推售，分薄買家注意力，令二手成交速度放緩，本月平均實用呎價亦跌穿8,000元，報7,912元。
伍耀祖稱，嘉湖山莊麗湖居6座中層B室，實用面積約630方呎，三房套間隔。單位坐向東，原叫價500萬元，最後減價28萬元或約5.6%，以472萬元沽出，呎價約7,492元。原業主於1997年以326.8萬元入市，持貨約28年，現轉售帳面賺145.2萬元，單位期內升值約44.4%。
長情業主沽美孚新邨三房 呎價8520元
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)營業董事謝國勳稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道9號低層D室，實用面積約716方呎，三房間隔，外望街景。原開價660萬元放售，議價後減50萬元或約7.6%，以610萬元合理價成交，呎價約8,520元。
謝國勳透露，新買家為區內客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上址放盤，即相約代理睇樓。客人鍾情屋苑位置方便，生活配套完善，加上單位間隔實用，於是決定洽購。據悉，原業主早於1973年以約14萬元買入單位，持貨至今轉售帳面大幅獲利約596萬元或約42倍。他補充，該屋苑目前約有20個單位放盤，最低入場費由約410萬元起。