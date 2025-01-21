樓市新常態？將軍澳新都城呎價跌穿1萬 見逾8年新低｜二手市況

市場消息指，新都城1期4座高層E室，實用面積約698方呎，三房套間隔。原開價700萬元，放盤僅約一星期，減價16.4萬元或約2.3%，獲用家以683.6萬元承接，呎價約9,794元。

二手「捱打」局面未改，再有大型私人屋苑出現呎價低於1萬元成交個案。藍籌屋苑之一的將軍澳新都城，最新有三房套單位以不足700萬元售出，呎價約9,794元，料屬該屋苑自2016年後、超過8年以來新低。

嘉湖山莊本月平均呎價跌穿 8000 元

熱門上車屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，最新成交呎價更跌穿8,000元水平。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得18宗買賣，交投偏慢，主要與農曆新年將至有關，加上屯門區有新盤低價推售，分薄買家注意力，令二手成交速度放緩，本月平均實用呎價亦跌穿8,000元，報7,912元。

伍耀祖稱，嘉湖山莊麗湖居6座中層B室，實用面積約630方呎，三房套間隔。單位坐向東，原叫價500萬元，最後減價28萬元或約5.6%，以472萬元沽出，呎價約7,492元。原業主於1997年以326.8萬元入市，持貨約28年，現轉售帳面賺145.2萬元，單位期內升值約44.4%。