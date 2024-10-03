樓市曾5隨股市升浪 中原陳永傑：近日成交急升 料第4季樓價回升最少3%｜樓市走勢

近期股市氣氛熱鬧，樓市亦隨之而受帶動。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，繼美國聯儲局減息後，上月24日中央政府「超預期」放水救市，港股持續旺勢，恒指6日勁升4196點或28%，勢觸發財富效應，樓市極可能「歷史重演」緊隨其後反彈，預計第4季樓價止跌回升，升幅約3至5%，成交量以倍數上升。

回顧過去30年，本港曾經歷5次「港股大時代」。陳永傑指，股市與樓市關係密切，即是股市急升，樓價例必跟隨，而股市一般比樓市快行約2至6個月。翻查歷史數據，由1995年1月至2018年1月期間，本港曾經歷5輪「港股大時代」，期間每次港股大反彈，樓價亦同步受惠向上，多次呈「V型」報復式反彈，升幅最少兩成，其中有兩輪升幅更達1倍以上，見證本港股樓皆旺，被形容為「股樓大時代」。

03 沙士、 08 金融海嘯後升幅最驚人

該5輪股樓大升市，當中以2003年沙士及2008年金融海嘯後升幅最驚人；先是2003年3月至2007年10月，恒指由8,634點升至31,352點，累升2.63倍；中原城市領先指數CCI於2003年5月跌至31.34點，創該指數歷史新低。但受惠股市反彈，樓價亦緊隨於兩個月後見底回升，升勢直至恒指於2007年10月見頂之後的5個月、即2008年3月(72.78點)才回落，期間樓價升1.32倍。

另一次「港股大時代」於2008年金融海嘯後出現，當年恒指反彈近1.2倍，由2009年2月12,811點，升至2015年4月28,133點才見頂，期間樓價升幅更勁過股市，有近1.6倍，是過去5輪「港股大時代」之中，樓價升幅最勁一次。翻查數據，當年恒指見頂後，10個月內勁跌32%，樓價亦於4個月後跟隨下跌，幅度13%；而最近一次出現的「港股大時代」，則於2016年2月至2018年1月出現，當時恒指反彈72%，樓價亦在3年內升48%。

股市快行過樓市另一例證，是1997年亞洲金融風暴前夕，當年7月恒指升至16,365點見頂，樓價亦於3個月後爆煲；同年10月，CCI報100.71點，創歷史新高。當年恒指見頂後，至1998年8月跌至9,808點才見底，累跌56%，而樓市同樣於兩個月後(1998年10月CCI報48.01點)見底，累跌52%，跌幅與股市十分接近。