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地產
2024-10-03 12:15:00

樓市曾5隨股市升浪 中原陳永傑：近日成交急升 料第4季樓價回升最少3%｜樓市走勢

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樓市

中央一系列救市「組合拳」，刺激港股連日大升，昨日恒生指數重上22,000點。單計第3季，港股升逾3,400點或近兩成，被譽為「港股大時代」重臨。(資料圖片)

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近期股市氣氛熱鬧，樓市亦隨之而受帶動。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，繼美國聯儲局減息後，上月24日中央政府「超預期」放水救市，港股持續旺勢，恒指6日勁升4196點或28%，勢觸發財富效應，樓市極可能「歷史重演」緊隨其後反彈，預計第4季樓價止跌回升，升幅約35%，成交量以倍數上升。

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本港過去5輪「港樓大時代」。(中原提供)

港曾歷5次「港股大時代」

回顧過去30年，本港曾經歷5次「港股大時代」。陳永傑指，股市與樓市關係密切，即是股市急升，樓價例必跟隨，而股市一般比樓市快行約26個月。翻查歷史數據，由19951月至20181月期間，本港曾經歷5輪「港股大時代」，期間每次港股大反彈，樓價亦同步受惠向上，多次呈「V型」報復式反彈，升幅最少兩成，其中有兩輪升幅更達1倍以上，見證本港股樓皆旺，被形容為「股樓大時代」。

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中原城市樓價指數CCI及恒生指數HIS按月走勢。(中原提供)

03沙士、08金融海嘯後升幅最驚人

5輪股樓大升市，當中以2003年沙士及2008年金融海嘯後升幅最驚人；先是20033月至200710月，恒指由8,634點升至31,352點，累升2.63倍；中原城市領先指數CCI20035月跌至31.34點，創該指數歷史新低。但受惠股市反彈，樓價亦緊隨於兩個月後見底回升，升勢直至恒指於200710月見頂之後的5個月、即20083(72.78)才回落，期間樓價升1.32倍。

另一次「港股大時代」於2008年金融海嘯後出現，當年恒指反彈近1.2倍，由2009212,811點，升至2015428,133點才見頂，期間樓價升幅更勁過股市，有近1.6倍，是過去5輪「港股大時代」之中，樓價升幅最勁一次。翻查數據，當年恒指見頂後，10個月內勁跌32%，樓價亦於4個月後跟隨下跌，幅度13%；而最近一次出現的「港股大時代」，則於20162月至20181月出現，當時恒指反彈72%，樓價亦在3年內升48%

股市快行過樓市另一例證，是1997年亞洲金融風暴前夕，當年7月恒指升至16,365點見頂，樓價亦於3個月後爆煲；同年10月，CCI100.71點，創歷史新高。當年恒指見頂後，至19988月跌至9,808點才見底，累跌56%，而樓市同樣於兩個月後(199810CCI48.01)見底，累跌52%，跌幅與股市十分接近。

ONE JARDINE

英皇集團旗下跑馬地新盤ONE JARDINE’S LOOKOUT，首批單位推出後已沽清。(資料圖片)

過去周末一手成交急升 錄逾250

陳永傑表示，減息後市民入市信心增加，利好樓市氣氛。過去周末一手成交逾250宗，急升8倍，其中跑馬地及元朗新盤首批單位，分別沽清及售出逾93%，啟德新盤亦狂收逾14,000票，相信是不少買家在近日股市大升及中央救市下，入市信心增強，怕遲買更貴而加快入市，趁樓價反彈前撈底。隨著股市轉旺，發展商亦加快推售旗下新盤，本季最少逾7,000伙一手單位推售，涉及9個主要新盤。

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