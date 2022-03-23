樓市概況｜疫情拖累 今年1月私宅零動工 21年來第7次

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第五波疫情在今年初於社區爆發，導致私人住宅施工進度轉慢，其中1月份出現「零」動工情況。據屋宇署今日最新數據顯示，2022年1月份全港未有任何私人住宅項目動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，是過去21年來第7次錄得「零動工」的月份，而對上6次出現「零動工」的月份，要追溯至2020年12月及1月、2016年6月、2013年11月、2009年5月及2005年1月。
6個私宅項目落成 共4,607伙
私人住宅落成量方面，2022年1月份全港有6個項目，合共有4,607個私人住宅單位落成，較去年12月份1,762伙急增1.6倍，創近37個月最多，當中包括較大規模的屯門帝御(1期至3期)，合計涉及1,782伙，其次為將軍澳海茵莊園，涉及1,556伙；其他中小型項目包括日出康城LP10 合計893伙、沙田瓏珀山(1期)的196伙、長沙灣青山道123號的123伙，以及堅尼地城爹核士街22號的57伙。
料今年全年落成量重上逾2萬伙
陳海潮指出，2022年將有不少大型矚目項目可取得入伙紙，估計包括天水圍WETLAND SEASONS BAY (1期及2期，1,612伙)、火炭星凱‧堤岸(1,335伙)、啟德維港1號(1,059伙)、元朗THE YOHO HUB (1,030伙)、黃竹坑站晉環(800伙)等，再加上其他中小型項目，初步估計2022年全年落成量可重上2萬伙以上，挑戰2018年後的4年高位。