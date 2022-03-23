樓市概況｜疫情拖累 今年1月私宅零動工 21年來第7次

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第五波疫情在今年初於社區爆發，導致私人住宅施工進度轉慢，其中1月份出現「零」動工情況。據屋宇署今日最新數據顯示，2022年1月份全港未有任何私人住宅項目動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，是過去21年來第7次錄得「零動工」的月份，而對上6次出現「零動工」的月份，要追溯至2020年12月及1月、2016年6月、2013年11月、2009年5月及2005年1月。