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地產
2022-03-23 18:39:53

樓市概況｜疫情拖累 今年1月私宅零動工 21年來第7次

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疫情導致私人住宅施工進度緩慢，今年1月更出現「零動工」情況。

疫情導致私人住宅施工進度緩慢，今年1月更出現「零動工」情況。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第五波疫情在今年初於社區爆發，導致私人住宅施工進度轉慢，其中1月份出現「零」動工情況。據屋宇署今日最新數據顯示，20221月份全港未有任何私人住宅項目動工(按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準)，是過去21年來第7次錄得「零動工」的月份，而對上6次出現「零動工」的月份，要追溯至202012月及1月、20166月、201311月、20095月及20051月。

今年1月全港有6個私人住宅項目，落成量共4,607個單位。

今年1月全港有6個私人住宅項目，落成量共4,607個單位。

2022年將有不少大型矚目項目可取得入伙紙，初步估計全年落成量可重上2萬伙以上。

2022年將有不少大型矚目項目可取得入伙紙，初步估計全年落成量可重上2萬伙以上。

6個私宅項目落成 4,607

私人住宅落成量方面，20221月份全港有6個項目，合共有4,607個私人住宅單位落成，較去年12月份1,762伙急增1.6倍，創近37個月最多，當中包括較大規模的屯門帝御(1期至3)，合計涉及1,782伙，其次為將軍澳海茵莊園，涉及1,556伙；其他中小型項目包括日出康城LP10 合計893伙、沙田瓏珀山(1)196伙、長沙灣青山道123號的123伙，以及堅尼地城爹核士街22號的57伙。

料今年全年落成量重上逾2萬伙

陳海潮指出，2022年將有不少大型矚目項目可取得入伙紙，估計包括天水圍WETLAND SEASONS BAY (1期及2期，1,612)、火炭星凱‧堤岸(1,335)、啟德維港1(1,059)、元朗THE YOHO HUB (1,030)、黃竹坑站晉環(800)等，再加上其他中小型項目，初步估計2022年全年落成量可重上2萬伙以上，挑戰2018年後的4年高位。

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