樓市活躍｜Belgravia Place 豪客連掃24伙 撤辣後最大手

據成交紀錄冊，24伙分布1A座29樓及1B座29樓，實用面積介乎198至756方呎，成交價由391萬至2,018.6萬元，呎價介乎18,344元至26,967元，合共涉資逾1.66億元。以總成交面積7,852方呎計，平均呎價21,233元。最高成交價單位為1B座29樓7室四房，實用面積756方呎，連160方呎平台及630方呎天台，成交價2,018.6萬元，呎價約26,701元。

買家採用建築期付款計劃購入全數單位，若提前付清樓價，最多可獲3%現金回贈。而按訂金5%計，買家須支付約830萬元訂金，並須在30內日再繳付樓價5%。

事實上，自上月底樓市全線撤辣後，新盤大手掃貨持續出現，如鰂魚涌THE HOLBORN有大手客連掃9伙，料涉4,500萬元；土瓜灣明雋有買家連掃9伙，涉4,700萬元；火炭星凱．堤岸亦有投資者連購4伙兩房，涉約3,363萬元；旺角東Elize PARK亦有公司客斥逾4,500萬元，買入兩層共6個單位；九龍灣泰峯亦預告有大客擬購7至8伙作長線投資。