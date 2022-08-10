樓市消息｜市建局土瓜灣項目 接31意向

英皇集團(國際)物業經理蔡宏基指，是次項目面積頗大，料日後落成單位可享部分海景，景觀不俗，又指加息對投標意欲有一定影響，但集團會抱審慎樂觀去考慮。帝國集團高級項目發展經理楊芷媛向傳媒稱，公司本身於土瓜灣擁有數個發展項目，現時市況未有影響投地，對前景感到樂觀。

是次項目地盤面積約30,957方呎，最高可建樓面約278,615方呎，料提供約560伙。綜合市場估計，項目估值約27.9億至36.2億元，每方呎樓面地價介乎約1萬至1.3萬元。

ONE INNOVALE第2期申預售

一手市場兩大焦點盤今日同步賣樓，其中恒地粉嶺北ONE INNOVALE-Archway次輪銷售185伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截收約9,110票，以價單推售182伙計，超額認購約49倍，並部署最快日內盡推餘下約百伙單位應市，有機會下周展開第三輪銷售。他透露，項目第2期已申請預售樓花同意書，料最快本月底獲批，屆時隨即部署推售。

他昨介紹2伙頂層連天台特色戶，均於次輪銷售以價單發售，包括B座22樓單位20室，一房間隔，面積310方呎，另連197方呎天台，扣除最高7%折扣優惠，折實價約506.57萬元，呎價16,341元；另B座22樓單位21室，面積329方呎，另連271方呎天台，一房連衣帽間間隔，折實價約551.58萬元，呎價16,765元。