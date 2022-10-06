樓市消息｜長實奪屯門地 低估值下限

曾於今年4月流標收場的屯門青山公路大欖段「限呎」住宅地皮，於上周五截標，地政總署昨公布，由長江實業集團(1113)以46.01億元中標，以最高可建樓面面積約130.64萬方呎計，即每方呎樓面地價約3,522元，較市場估值下限約48.3億元，低近5%；而長實預計投資總額逾130億元。

綜合市場對該地皮截標前估值約48.3億至65.3億元，每方呎樓面地價約3,700至5,000元，較首次推出招標時的估值約73.35億至85億元，每方呎樓面地價約5,600至6,500元，下調逾兩成。是次共接獲5份標書，除長實外，亦包括新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、信和置業(083)及佳明集團(1271)。

長實執行董事趙國雄稱，由於地皮面積倘大、建築上有一定難度，且涉及的單位數量多，估計連同地價及發展費用計算，投資總額料逾130億元。他認為，該區的交通網絡和社區配套，會隨著鄰近項目陸續落成及北區都會的發展而變得更完善。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚預計，項目未來開售平均呎價約1.5萬元，較同區二手半新盤的1.2萬至1.3萬元略高。

近兩年擲265億奪5官地及市建局項目

趙國雄指，集團一直積極參與投地，全因對香港地產市道前景極具信心。翻查資料，自2020年5月後迄今，長實已投得4幅政府官地及一個市建局項目，涉及總地價逾265億元。對上一幅中標官地，為去年8月以7.16億元投得元朗流業街與涌業路交界住宅地；而地價最貴的地皮，則為去年2月以102.8億元投得啟德第4E區2號住宅地，為啟德跑道區最後一幅住宅地，每方呎樓面地價達15,861元。不過，由9間於啟德跑道區持有項目的發展商聯手成立的私人發展公司，長實暫未參與。

長實近期動作頻頻，最矚目於上月底以約207.7億元向新加坡基金LC Vision Capital，售出旗下西半山波老道21號豪宅項目21 BORRETT ROAD餘下總數152伙住宅單位及273個車位，住宅單位平均呎價約6.2萬元，預期將帶來63億元的收益。

Wetland Seasons Bay 3期今賣80伙

新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期今日推售80伙，昨截收949票，以價單發售45伙計，超額認購約20倍。至於同系列第2期最新推出5伙別墅單位招標，實用面積由757至1,121方呎，部分單位附連花園，招標期由本周日至明年3月31日。