樓市消息｜ NOVO LAND提價2%加推

市場預期本港下月加息，新盤市場氣氛似乎未受影響。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期昨壓軸加推4號價單，涉125伙，維持最高15%折扣優惠，折實價約348.07萬元起，折實平均呎價14,780元，較上張價單加價約1%至2%；同時更新1號及2號尚餘60伙未作推售單位售價，上調約1%至2%，最快周末開賣。

新地副董事總經理雷霆表示，由於新加推單位的景觀較佳，大部分享有內園池景及開揚農場景觀，因此定價較上張價單高。對於加息，他認為大部分準買家已有心理準備，而本港在過去長時間處於低息環境，故毋須過於擔心。

新地代理總經理陳漢麟指，新價單涵蓋7伙開放式、40伙一房、53伙兩房，以及25伙三房，實用面積242至708方呎，折實價348.07萬至982萬元，折實呎價13,005至16,944元。入場單位為Bergen第1座3樓G室，面積242方呎，開放式間隔，折實價348.07萬元，呎價14,383元。

至於恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway日前錄2宗一房買家撻訂個案，發展商將該2伙售價調高約4%，並於周五以先到先得形式重售。其中B座19樓8室，面積295方呎，由494.3萬元上調至514.1萬元，呎價17,427元；B座11樓12室，面積314方呎，由488萬元上調至507.5萬元，呎價16,162元。

