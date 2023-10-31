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地產
2023-10-31 18:45:00

樓市減辣 買家信心增 半數屋苑錄升幅 中原：10月成交按月升逾18%｜十大屋苑

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政府上周宣布樓市減辣後，十大屋苑交投量隨即上升。(資料圖片)

政府上周宣布樓市減辣後，十大屋苑交投量隨即上升。(資料圖片)

中原地產十大屋苑10月份錄得117宗成交，較上月增18.2%，其中半數屋苑成交量錄升幅，分別為太古城、海怡半島、美孚新邨、黃埔花園及沙田第一城，康怡花園及映灣園則按月持平，其餘則錄下跌。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自9月底財政司司長放風樓市或有望減辣，市場氣氛明顯好轉，政府上周正式宣布樓市減辣後，刺激部分潛在買家出動睇樓，交投量亦隨即上升，料樓市繼續向好，下月交投量或可倍增。

太古城價量齊升

港島區三大指標屋苑成交量均錄升幅。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月錄17宗成交，較上月增加5宗或41.7%，平均呎價上升5.7%，報約15,713元。他指出，本月買家入市步伐明顯較上月加快，其中有80%成交於施政報告發表前錄得，主要是因為部分用家因擔心政府減辣後，業主會收窄議價空間，故紛紛趕在報告前入市，亦因大多為減價成交，平均實用呎價未有顯著上升。

海怡半島10月交投急升逾兩倍

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月錄10宗成交，較上月急升2.3倍，主因是上月的比較基數低所致，現時成交量仍處於低位水平。政府推出減辣措施，樓市氣氛雖好轉，但受加息陰霾影響，買家入市態度仍然審慎，部分業主亦決定維持減價賣樓，以觀察後市。

海怡半島10月份錄10宗二手成交，按月急升2.3倍，惟成交量仍屬低位水平。

海怡半島10月份錄10宗二手成交，按月急升2.3倍，惟成交量仍屬低位水平。

美孚新邨呎價再回落 按月跌幅達7.8%

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月全月錄得18宗成交，比上月多1宗，已是九龍區四大藍籌屋苑交投量最高，平均實用呎價進一步回落至10,498元，按月跌幅達7.8%，反映區內業主普遍願意減價求售，吸引買家加快入市。他認為，施政報告正式落實樓市減辣，對樓市起刺激作用，料下月交投持續轉旺。

九龍區四大藍籌屋苑中，美孚新邨本月全月錄18宗成交，屬交投量最高，平均實用呎價亦再回落至10,498元。

九龍區四大藍籌屋苑中，美孚新邨本月全月錄18宗成交，屬交投量最高，平均實用呎價亦再回落至10,498元。

黃埔花園量升價跌

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月交投可謂量升價跌，全月錄得9宗成交，比上月全月4宗交投量躍升125%，成交轉活躍，平均實用呎價則按月下調3.1%，最新報12,744元。月初樓市交投十分觀望，隨著新一份施政報告出台前，市傳樓市減辣，區內二手交投才逐步好轉，惟全月仍是個位數成交量，交投偏低。

沙一買家專攻減價貨或低價盤

新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月錄22宗成交，較上月錄13宗升近七成，施政報告前市場已經預計政府大機會推出有利樓市措施，部分買家選擇偷步入市；減辣落實後，對市場屬正面消息，增強買家入市信心，整體交投氣氛由谷底回升。不過，息口高企下，買家入市仍以減價貨或低市價單位為主，若業主提供較大議價空間，單位亦有承接。

減辣後 嘉湖山莊明顯淡靜

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得23宗買賣成交，較上月減少2宗或8%，當中20宗是施政報告前成交，呎價表現則平穩，本月平均實用呎價8,535元，與上月8,526元相若。雖然樓市減辣，惟未如市場預期辣招全撤，加上部分買家於報告前已提前入市，減辣後嘉湖山莊交投明顯淡靜，不少業主進一步擴大議價空間吸客。

嘉湖山莊部分買家於「減辣」前已提前入市，令屋苑近日交投明顯淡靜，業主亦擴大議價空間吸客。

嘉湖山莊部分買家於「減辣」前已提前入市，令屋苑近日交投明顯淡靜，業主亦擴大議價空間吸客。

十大屋苑10月成交統計

地區

屋苑

10月成交量

/按月變幅

9月成交量

 

10月平均實用呎價()/按月變幅

9月平均實用呎

()

港島

太古城

17(+41.7%)

12

15713(+5.7%)

14870

康怡花園

7(無升跌)

7

13622(-7.3%)

14697

海怡半島

10(+233%)

3

15006(+11.4%)

13470

九龍

美孚新邨

18(+5.9%)

17

10498(-7.8%)

11382

麗港城

3(-66.7%)

9

11225(-7.7%)

12160

黃埔花園

9(+125%)

4

12744(-3.1%)

13152

新都城

4(-20%)

5

14279(+0.5%)

14205

新界

沙田第一城

22(+69.2%)

13

13610(+0.5%)

13540

嘉湖山莊

23(-8%)

25

8535(+0.1%)

8526

映灣園

4(無升跌)

4

10427(-4.4%)

10909
 

合計

117(+18.2%)

99

-

-

綜合市場成交數據

 

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