樓市焦點｜一手大額成交湧現 屯門瑧譽洋房呎價4.15萬雙破頂

聖誕長假期將至，不過新盤市場大額成交湧現。保利置業(119)屯門青山灣瑧譽，有洋房昨日透過招標形式以3.8億元成交，呎價逼近4.15萬元，創區內今年成交價及呎價新高；另華潤置地(海外)與保利合作的啟德跑道區澐璟，有四房戶以約8,402萬元售出。
瑧譽是次售出為15號洋房，實用面積9,158方呎，屬全盤面積最大洋房，採七房七套設計，以3.8億元沽出，呎價41,494元。洋房尊享獨立門牌、私人升降機、逾13米長私人泳池、附設合共2,231方呎的前後花園，並配3個車位。
保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，瑧譽迄今售出17套洋房及8伙居室，共套現逾28億元。現僅餘5套獨幢臨海洋房，每套均屬五房五套大宅間隔。她指，適逢政府昨公布新一輪社交距離放寬措施，意味市民生活逐步復常，經濟即將重回正軌，相信對本港樓市帶來正面影響。
啟德澐璟連沽4伙 四房呎價高見4.37萬
市區方面，啟德跑道區澐璟日前連沽4伙，涉資逾2.7億元。售出單位分布於第1座及第6座，間隔為三房及四房，實用面積由950至2,088方呎，成交價介乎3,563.7萬至8,402.56萬元，呎價介乎37,513至43,709元。
當中第1座9樓A室，實用面積2,088方呎，四房間隔，以8,402.5萬元售出，創項目及啟德跑道區新盤新高。另第1座12樓B室，實用面積1,870方呎，同屬四房間隔，以8,173.6萬元連2個車位成交，呎價43,709元，創跑道區呎價新高。澐璟迄今累售18伙，連車位計，合共套現約7.4億元。
西半山大學閣月內吸金近2億
華懋集團西半山大學閣本月錄得3宗大額成交，涉資約1.96億元。最新招標售出1座1樓B室，實用面積1,515方呎，連460方呎平台，採三房三套間隔，成交價6,500萬元，呎價42,904元。
由萊蒙國際(3688)及俊和合作的何文田128 WATERLOO昨招標售出7樓H室，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,258方呎，以3,050萬元沽出，呎價24,245元。該盤今季售出3伙四房雙套大戶、1伙兩房連儲物室及1伙一房，當中更創標準分層戶成交價新高，合共涉資逾1.2億元，為同區新盤之冠。