樓市焦點｜一手大額成交湧現 屯門瑧譽洋房呎價4.15萬雙破頂

聖誕長假期將至，不過新盤市場大額成交湧現。保利置業(119)屯門青山灣瑧譽，有洋房昨日透過招標形式以3.8億元成交，呎價逼近4.15萬元，創區內今年成交價及呎價新高；另華潤置地(海外)與保利合作的啟德跑道區澐璟，有四房戶以約8,402萬元售出。

瑧譽是次售出為15號洋房，實用面積9,158方呎，屬全盤面積最大洋房，採七房七套設計，以3.8億元沽出，呎價41,494元。洋房尊享獨立門牌、私人升降機、逾13米長私人泳池、附設合共2,231方呎的前後花園，並配3個車位。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，瑧譽迄今售出17套洋房及8伙居室，共套現逾28億元。現僅餘5套獨幢臨海洋房，每套均屬五房五套大宅間隔。她指，適逢政府昨公布新一輪社交距離放寬措施，意味市民生活逐步復常，經濟即將重回正軌，相信對本港樓市帶來正面影響。

